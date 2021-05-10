1000 TL – 2000 TL'ye alınabilecek akıllı telefonlar güncel listesi

Akıllı telefon fiyatları kur ve dövizdeki artış nedeniyle her geçen gün yükseliyor. Bu nedenle orta segmentteki bir telefon en az 2000 TL civarını buluyor. Ancak buna ek olarak 1000 TL altından 2000 TL’ye kadar olan telefon modelleri de bulunmaktadır.

Akıllı telefonlar gelişmiş kamera ve işletim sistemleri özellikleriyle artık bilgisayarın yapabildiği birçok işi yapabilmektedir. Telefonlar artık taksitle satılmıyor ancak operatörünüzün size sunduğu tarifeye ek ücretlendirme ile 12 ay taksitli telefon alabilirsiniz.

Turkcell akıllı telefon (pasaj) kampanyası

Turkcell’in akıllı telefon kampanyası ile birbirinden kaliteli cep telefonlarını uygun fiyata alabilirsiniz. Akıllı telefonlar 2 yıl Turkcell garantisi ile satılmaktadır. Turkcell kampanyasında bulunan 1000-1500 TL arası android işletim sistemli telefon modelleri ve fiyatları şöyle:

Model Sistem Özellikleri Ek Özellikler Fiyat General Mobile GM 9 1 GB RAM 16 GB Dahili hafıza 5.5 Inc Ekran 13 MP Kamera 3500 mAh pil hacmi 256 GB’a kadar artırılabilir hafıza 1.499 TL LG K40S 2 GB RAM 32 GB Dahili hafıza 6.1 Inc ekran 13 MP Arka Kamera 3500 mAh pil hacmi 1 yıl ücretiz ekran değişim garantisi 2 TB’a kadar artırılabilir hafıza 1.499 TL Honor 8S 2 GB RAM 32 GB dahili hafıza 5.71 Inc ekran 13 MP kamera 3500 mAh pil hacmi 512 GB’a kadar artırılabilir hafıza 1.399 TL Alcatel 1S 3 GB RAM 32 GB dahili hafıza 5.5 Inc ekran 18 MP kamera 3000 mAh pil hacmi 128 GB’a kadar artırılabilir hafıza 1.149 TL Alcatel 1 2019 1 GB RAM 8 GB dahili hafıza 5.0 Inc ekran 8 MP kamera 2000 mAh pil hacmi 32 GB’a kadar artırılabilir hafıza 1.199 TL

Türk Telekom akıllı telefon kampanyası

Türk Telekom akıllı telefon kampanyası ile evde intenet müşterileri için ayrı ev telefonu müşterileri için ayrı akıllı telefon indirimleri yapıyor. Türk Telekom 1500 TL – 2000 TL arası telefon kampanyaları şöyle:

Mobil müşteriye özel:

Model Sistem özellikleri Ek özellikler Fiyat Casper Via G4 3 GB RAM 32 GB Dahili hafıza 6.22 Inc ekran 15 MP kamera 3200 mAh pil hacmi HDD ekran 1.499 TL Samsung Galaxy A2 1 GB RAM 16 GB dahili hafıza 5.0 Inc ekran 5 MP arka kamera 2600 mAh pil hacmi 8 çekirdek işlemci 799 TL General Mobile GM 8 3 GB RAM 32 GB dahili hafıza 5.7 Inc ekran 13 MP kamera 3075 mAh pil hacmi Diyafram kamera 1.199 TL LG K20 1 GB RAM 16 GB dahili hafıza 5.45 Inc ekran 8 MP kamera 2700 mAh pil hacmi 1.5 GHz işlemci 899 TL General Mobile 2019 3 GB RAM 32 GB dahili hafıza 5.70 Inc ekran 13 MP kamera 3400 mAh pil hacmi HD+ ekran 999 TL

Ev telefonu müşterilerine özel:

Model Sistem Özellikleri Ek Özellikler Fiyat Lenovo S90 3 GB RAM 32 GB Dahili hafıza 5 Inc ekran 13 Mp kamera 2800 mAh pil hacmi 4 çekirdek işlemci 960 TL General Mobile GM8 Edition 3 GB RAM 32 GB dahili hafıza 5.7 Inc ekran 13 MP kamera 3400 mAh pil hacmi HD+ ekran 1.248 TL Samsung Galaxy J4+ 2 GB RAM 16 GB dahili hafıza 6 Inc ekran 13 MP kamera 3300 mAh pil hacmi Quad-Core işlemci 1.498 TL LG K20s 2 GB RAM 16 GB dahili hafıza 5.7 Inc ekran 13 MP kamera 3000 mAh pil hacmi FHD ekran 1.099 TL

İntenet müşterilerine özel:

Model Sistem Özellikleri Ek özellikler Fiyat Türk Telekom K8 1.5 GB RAM 16 GB dahili hafıza 5 Inc ekran 13 MP kamera 2500 mAh pil hacmi HD ekran 1.068 TL Türk Telekom V5 3 GB RAM 32 GB dahili hafıza 5.0 Inc ekran 13 MP arka kamera 3050 mAh pil hacmi HD ekran 1.332 TL Samsung Galaxy J2 1 GB RAM 8 GB dahili hafıza 5 Inc ekran 8 MP kamera 2600 mAh pil hacmi 4 çekirdek işlemci 1.008 TL Türk Telekom Sylus 2 GB RAM 16 GB dahili hafıza 5.70 Inc ekran 13 MP kamera 3200 mAh pil hacmi 1.5 GHz işlemci 1.356 TL

2000 TL’ye kadar telefon modelleri