1000 TL – 2000 TL'ye alınabilecek akıllı telefonlar güncel listesi

Akıllı telefon fiyatları kur ve dövizdeki artış nedeniyle her geçen gün yükseliyor. Bu nedenle orta segmentteki bir telefon en az 2000 TL civarını buluyor. Ancak buna ek olarak 1000 TL altından 2000 TL’ye kadar olan telefon modelleri de bulunmaktadır.
Akıllı telefonlar gelişmiş kamera ve işletim sistemleri özellikleriyle artık bilgisayarın yapabildiği birçok işi yapabilmektedir. Telefonlar artık taksitle satılmıyor ancak operatörünüzün size sunduğu tarifeye ek ücretlendirme ile 12 ay taksitli telefon alabilirsiniz.
Turkcell akıllı telefon (pasaj) kampanyası
Turkcell’in akıllı telefon kampanyası ile birbirinden kaliteli cep telefonlarını uygun fiyata alabilirsiniz. Akıllı telefonlar 2 yıl Turkcell garantisi ile satılmaktadır. Turkcell kampanyasında bulunan 1000-1500 TL arası android işletim sistemli telefon modelleri ve fiyatları şöyle:
|
Model
|
Sistem Özellikleri
|
Ek Özellikler
|
Fiyat
|
General Mobile GM 9
|
1 GB RAM
16 GB Dahili hafıza
5.5 Inc Ekran
13 MP Kamera
3500 mAh pil hacmi
|
256 GB’a kadar artırılabilir hafıza
|
1.499 TL
|
LG K40S
|
2 GB RAM
32 GB Dahili hafıza
6.1 Inc ekran
13 MP Arka Kamera
3500 mAh pil hacmi
|
1 yıl ücretiz ekran değişim garantisi
2 TB’a kadar artırılabilir hafıza
|
1.499 TL
|
Honor 8S
|
2 GB RAM
32 GB dahili hafıza
5.71 Inc ekran
13 MP kamera
3500 mAh pil hacmi
|
512 GB’a kadar artırılabilir hafıza
|
1.399 TL
|
Alcatel 1S
|
3 GB RAM
32 GB dahili hafıza
5.5 Inc ekran
18 MP kamera
3000 mAh pil hacmi
|
128 GB’a kadar artırılabilir hafıza
|
1.149 TL
|
Alcatel 1 2019
|
1 GB RAM
8 GB dahili hafıza
5.0 Inc ekran
8 MP kamera
2000 mAh pil hacmi
|
32 GB’a kadar artırılabilir hafıza
|
1.199 TL
Türk Telekom akıllı telefon kampanyası
Türk Telekom akıllı telefon kampanyası ile evde intenet müşterileri için ayrı ev telefonu müşterileri için ayrı akıllı telefon indirimleri yapıyor. Türk Telekom 1500 TL – 2000 TL arası telefon kampanyaları şöyle:
Mobil müşteriye özel:
|
Model
|
Sistem özellikleri
|
Ek özellikler
|
Fiyat
|
Casper Via G4
|
3 GB RAM
32 GB Dahili hafıza
6.22 Inc ekran
15 MP kamera
3200 mAh pil hacmi
|
HDD ekran
|
1.499 TL
|
Samsung Galaxy A2
|
1 GB RAM
16 GB dahili hafıza
5.0 Inc ekran
5 MP arka kamera
2600 mAh pil hacmi
|
8 çekirdek işlemci
|
799 TL
|
General Mobile GM 8
|
3 GB RAM
32 GB dahili hafıza
5.7 Inc ekran
13 MP kamera
3075 mAh pil hacmi
|
Diyafram kamera
|
1.199 TL
|
LG K20
|
1 GB RAM
16 GB dahili hafıza
5.45 Inc ekran
8 MP kamera
2700 mAh pil hacmi
|
1.5 GHz işlemci
|
899 TL
|
General Mobile 2019
|
3 GB RAM
32 GB dahili hafıza
5.70 Inc ekran
13 MP kamera
3400 mAh pil hacmi
|
HD+ ekran
|
999 TL
Ev telefonu müşterilerine özel:
|
Model
|
Sistem Özellikleri
|
Ek Özellikler
|
Fiyat
|
Lenovo S90
|
3 GB RAM
32 GB Dahili hafıza
5 Inc ekran
13 Mp kamera
2800 mAh pil hacmi
|
4 çekirdek işlemci
|
960 TL
|
General Mobile GM8 Edition
|
3 GB RAM
5.7 Inc ekran
13 MP kamera
3400 mAh pil hacmi
|
HD+ ekran
|
1.248 TL
|
Samsung Galaxy J4+
|
2 GB RAM
16 GB dahili hafıza
6 Inc ekran
13 MP kamera
3300 mAh pil hacmi
|
Quad-Core işlemci
|
1.498 TL
|
LG K20s
|
2 GB RAM
16 GB dahili hafıza
5.7 Inc ekran
13 MP kamera
3000 mAh pil hacmi
|
FHD ekran
|
1.099 TL
İntenet müşterilerine özel:
|
Model
|
Sistem Özellikleri
|
Ek özellikler
|
Fiyat
|
Türk Telekom K8
|
1.5 GB RAM
16 GB dahili hafıza
5 Inc ekran
13 MP kamera
2500 mAh pil hacmi
|
HD ekran
|
1.068 TL
|
Türk Telekom V5
|
3 GB RAM
32 GB dahili hafıza
5.0 Inc ekran
13 MP arka kamera
3050 mAh pil hacmi
|
HD ekran
|
1.332 TL
|
Samsung Galaxy J2
|
1 GB RAM
8 GB dahili hafıza
5 Inc ekran
8 MP kamera
2600 mAh pil hacmi
|
4 çekirdek işlemci
|
1.008 TL
|
Türk Telekom Sylus
|
2 GB RAM
16 GB dahili hafıza
5.70 Inc ekran
13 MP kamera
3200 mAh pil hacmi
|
1.5 GHz işlemci
|
1.356 TL
2000 TL’ye kadar telefon modelleri
|
Model
|
Sistem özellikleri
|
Ek özellikler
|
Fiyat
|
Vestel Venüs GO
|
2 GB RAM
8 GB dahili hafıza
4.5 Inc ekran
10 MP kamera
2400 mAh pil hacmi
|
HDD ekran
|
1.125 TL
|
Samsung Galaxy I950
|
1 GB RAM
16 GB dahili hafıza
5.0 Inc ekran
5 MP arka kamera
2200 mAh pil hacmi
|
AMOLED ekran
|
1.195 TL
|
HTC 10
|
2 GB RAM
32 GB dahili hafıza
5.5 Inc ekran
15 MP kamera
5000 mAh pil hacmi
|
HD ekran
|
1.440 TL
|
ONNO sw-M3
|
2 GB RAM
32 GB dahili hafıza
5.5 Inc ekran
15 MP kamera
2800 mAh pil hacmi
|
FHD+ ekran
|
1.235 TL
|
Huawei Y6 2019
|
3 GB RAM
32 GB dahili hafıza
6.0 Inc ekran
15 MP kamera
4000 mAh pil hacmi
|
LCD ekran
|
2.015 TL
|
Xiaomi Redmi 9a
|
2 GB RAM
32 GB dahili hafıza
6.53 Inc ekran
13 MP kamera
5000 mAh pil hacmi
|
8 çekirdekli işlemci
|
2.375 TL