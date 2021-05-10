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1000 TL – 2000 TL'ye alınabilecek akıllı telefonlar güncel listesi

Akıllı telefon fiyatları dolar kurundaki hareketlenme nedeniyle günden güne artıyor. Uygun fiyata akıllı telefon almak isteyen okurlarımız için 1000 TL - 2000 TL'ye alınabilecek akıllı telefonlar güncel listesini derledik.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:04
1000 TL – 2000 TL'ye alınabilecek akıllı telefonlar güncel listesi
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Akıllı telefon fiyatları kur ve dövizdeki artış nedeniyle her geçen gün yükseliyor. Bu nedenle orta segmentteki bir telefon en az 2000 TL civarını buluyor. Ancak buna ek olarak 1000 TL altından 2000 TL’ye kadar olan telefon modelleri de bulunmaktadır.

Akıllı telefonlar gelişmiş kamera ve işletim sistemleri özellikleriyle artık bilgisayarın yapabildiği birçok işi yapabilmektedir. Telefonlar artık taksitle satılmıyor ancak operatörünüzün size sunduğu tarifeye ek ücretlendirme ile 12 ay taksitli telefon alabilirsiniz.

Turkcell akıllı telefon (pasaj) kampanyası

Turkcell’in akıllı telefon kampanyası ile birbirinden kaliteli cep telefonlarını uygun fiyata alabilirsiniz. Akıllı telefonlar 2 yıl Turkcell garantisi ile satılmaktadır. Turkcell kampanyasında bulunan 1000-1500 TL arası android işletim sistemli telefon modelleri ve fiyatları şöyle:

Model

Sistem Özellikleri

 

Ek Özellikler

 

Fiyat

General Mobile GM 9

1 GB RAM

16 GB Dahili hafıza

5.5 Inc Ekran

13 MP Kamera

3500 mAh pil hacmi

256 GB’a kadar artırılabilir hafıza

1.499 TL

LG K40S

2 GB RAM

32 GB Dahili hafıza

6.1 Inc ekran

13 MP Arka Kamera

3500 mAh pil hacmi

1 yıl ücretiz ekran değişim garantisi

2 TB’a kadar artırılabilir hafıza

1.499 TL

Honor 8S

2 GB RAM

32 GB dahili hafıza

5.71 Inc ekran

13 MP kamera

3500 mAh pil hacmi

512 GB’a kadar artırılabilir hafıza

1.399 TL

Alcatel 1S

3 GB RAM

32 GB dahili hafıza

5.5 Inc ekran

18 MP kamera

3000 mAh pil hacmi

128 GB’a kadar artırılabilir hafıza

1.149 TL

 

Alcatel 1 2019

1 GB RAM

8 GB dahili hafıza

5.0 Inc ekran

8 MP kamera

2000 mAh pil hacmi

32 GB’a kadar artırılabilir hafıza

1.199 TL

 

Türk Telekom akıllı telefon kampanyası

Türk Telekom akıllı telefon kampanyası ile evde intenet müşterileri için ayrı ev telefonu müşterileri için ayrı akıllı telefon indirimleri yapıyor. Türk Telekom 1500 TL – 2000 TL arası telefon kampanyaları şöyle:

Mobil müşteriye özel:

Model

Sistem özellikleri

Ek özellikler

Fiyat

Casper Via G4

3 GB RAM

32 GB Dahili hafıza

6.22 Inc ekran

15 MP kamera

3200 mAh pil hacmi

HDD ekran

1.499 TL

Samsung Galaxy A2

1 GB RAM

16 GB dahili hafıza

5.0 Inc ekran

5 MP arka kamera

2600 mAh pil hacmi

8 çekirdek işlemci

799 TL

General Mobile GM 8

3 GB RAM

32 GB dahili hafıza

5.7 Inc ekran

13 MP kamera

3075 mAh pil hacmi

Diyafram kamera

1.199 TL

LG K20

1 GB RAM

16 GB dahili hafıza

5.45 Inc ekran

8 MP kamera

2700 mAh pil hacmi

1.5 GHz işlemci

899 TL

General Mobile 2019

3 GB RAM

32 GB dahili hafıza

5.70 Inc ekran

13 MP kamera

3400 mAh pil hacmi

HD+ ekran

999 TL

 

Ev telefonu müşterilerine özel:

Model

Sistem Özellikleri

Ek Özellikler

Fiyat

Lenovo S90

3 GB RAM

32 GB Dahili hafıza

5 Inc ekran

13 Mp kamera

2800 mAh pil hacmi

4 çekirdek işlemci

960 TL

General Mobile GM8 Edition

3 GB RAM

32 GB dahili hafıza

5.7 Inc ekran

13 MP kamera

3400 mAh pil hacmi

HD+ ekran

1.248 TL

Samsung Galaxy J4+

2 GB RAM

16 GB dahili hafıza

6 Inc ekran

13 MP kamera

3300 mAh pil hacmi

Quad-Core işlemci

1.498 TL

LG K20s

2 GB RAM

16 GB dahili hafıza

5.7 Inc ekran

13 MP kamera

3000 mAh pil hacmi

FHD ekran

1.099 TL

 

İntenet müşterilerine özel:

Model

Sistem Özellikleri

Ek özellikler

Fiyat

Türk Telekom K8

1.5 GB RAM

16 GB dahili hafıza

5 Inc ekran

13 MP kamera

2500 mAh pil hacmi

HD ekran

1.068 TL

 

Türk Telekom V5

3 GB RAM

32 GB dahili hafıza

5.0 Inc ekran

13 MP arka kamera

3050 mAh pil hacmi

HD ekran

1.332 TL

Samsung Galaxy J2

1 GB RAM

8 GB dahili hafıza

5 Inc ekran

8 MP kamera

2600 mAh pil hacmi

4 çekirdek işlemci

 

1.008 TL

Türk Telekom Sylus

2 GB RAM

16 GB dahili hafıza

5.70 Inc ekran

13 MP kamera

3200 mAh pil hacmi

1.5 GHz işlemci

1.356 TL

 

2000 TL’ye kadar telefon modelleri

Model

Sistem özellikleri

Ek özellikler

Fiyat

Vestel Venüs GO

2 GB RAM

8 GB dahili hafıza

4.5 Inc ekran

10 MP kamera

2400 mAh pil hacmi

HDD ekran

1.125 TL

Samsung Galaxy I950

1 GB RAM

16 GB dahili hafıza

5.0 Inc ekran

5 MP arka kamera

2200 mAh pil hacmi

AMOLED ekran

1.195 TL

HTC 10

2 GB RAM

32 GB dahili hafıza

5.5 Inc ekran

15 MP kamera

5000 mAh pil hacmi

HD ekran

1.440 TL

ONNO sw-M3

2 GB RAM

32 GB dahili hafıza

5.5 Inc ekran

15 MP kamera

2800 mAh pil hacmi

FHD+ ekran

1.235 TL

Huawei Y6 2019

3 GB RAM

32 GB dahili hafıza

6.0 Inc ekran

15 MP kamera

4000 mAh pil hacmi

LCD ekran

2.015 TL

Xiaomi Redmi 9a

2 GB RAM

32 GB dahili hafıza

6.53 Inc ekran

13 MP kamera

5000 mAh pil hacmi

8 çekirdekli işlemci

2.375 TL

 




Son Güncelleme: 10.05.2021 18:04
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Anahtar Kelimeler:
Akıllı TelefonTürk Telekom
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