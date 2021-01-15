Whatsapp'tan geri adım! 15 Mayısıs'a ertelendi

Dünyaca ünlü mesajlaşma programı WhatsApp geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamayla 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren kullanıcıların bilgilerini bünyesinde bulunan sosyal medya platformu facebook ile paylaşacağını açıklamış ve yeni gizlilik sözleşmesi kabul etmeyen kişilerin uygulayı 8 şubat 2021 tarihinden itibaren kullanmayacağını duyurmuştu.

Bu karar Türkiye'de milyonlarca kullanıcıdan oldukça tepki görmüş ve kısa süre içinde milyonlarca whatsapp kullanıcısı yönünü farklı platformlara çevirmişti.

Bu açıklamadan sonra milyonlarca kullanıcı kaybeden Whatsapptan geri adım geldi ve şirket 8 Şubat 2021 tarihinde uygulamaya koyacağı yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayısıs 2021 tarihine ertelediğini az önce duyurdu.

Whatsapp'tan gizlilik sözleşmesi dolayısıyla ayrılan kullanıcıların bu karara verecekleri tepkinin olumlu yada olumsuz olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır.