Vestel, Daewoo markalı TV ve beyaz eşya üreteceğini açıkladı!

Kısa süre önce teknoloji markası Arçelik, Whirlpool’un Türkiye mülklerini satın alırken son dakika haberine göre Vestel, ‘Daewoo’ markası adı altında televizyon ve beyaz eşya üreteceğini açıkladı.





Lisans anlaşması Türkiye’de dahil 49 ülke için geçerli olacak!

Üretimi, satışı ve pazarlaması gibi ilişkileri kapsayarak Daewoo ileimzalayan Vestel büyük bir yeniliğe imza attı.

KAP’a yapılan açıklamaya göre AB ülkeleri, Rusya Türk Cumhuriyet ülkeleri ve Türkiye dahil olmak üzere toplam 49 ülke için geçerli olacağı açıklandı.

Duyuruda ülkemizde ihracat pazarındaki rekabet gücü artması hedeflendiği Vestel tarafından belirlendi. 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecek anlaşma 10 yıl süreceği açıklandı.