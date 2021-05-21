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Vestel, Daewoo markalı TV ve beyaz eşya üreteceğini açıkladı!

Posco International Corporation ile anlaşma imzalayan Vestel, Daewoo markalı TV ve beyaz eşya üreteceğini açıkladı. Teknoloji markaları satış stratejisi geliştirirken Vestel aralarına katıldı.

21 Mayıs 2021 Cuma 15:28
Vestel, Daewoo markalı TV ve beyaz eşya üreteceğini açıkladı!
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Kısa süre önce teknoloji markası Arçelik, Whirlpool’un Türkiye mülklerini satın alırken son dakika haberine göre Vestel, ‘Daewoo’ markası adı altında televizyon ve beyaz eşya üreteceğini açıkladı.

Üretimi, satışı ve pazarlaması gibi ilişkileri kapsayarak Daewoo ile anlaşma imzalayan Vestel büyük bir yeniliğe imza attı.

Lisans anlaşması Türkiye’de dahil 49 ülke için geçerli olacak!

KAP’a yapılan açıklamaya göre AB ülkeleri, Rusya Türk Cumhuriyet ülkeleri ve Türkiye dahil olmak üzere toplam 49 ülke için geçerli olacağı açıklandı.

Duyuruda ülkemizde ihracat pazarındaki rekabet gücü artması hedeflendiği Vestel tarafından belirlendi. 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecek anlaşma 10 yıl süreceği açıklandı.


Son Güncelleme: 21.05.2021 15:28
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Anahtar Kelimeler:
VestelDaewooTVBeyaz EşyaAnlaşma
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