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Türk Telekom online Faturasız Hat Paketi Sorgula Kalan dakika- sms- internet sorgulama

Türk Telekom faturasız hat paketi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Kalan TL nasıl öğrenilir? Kalan dakika sorgulama. Kalan sms sorgulama. Kalan İnternet sorgulama. merak ettiğiniz her şey detayları ile haberimizde yer almaktadır. İşte tüm detaylar...

12 Haziran 2021 Cumartesi 21:23
Türk Telekom online Faturasız Hat Paketi Sorgula Kalan dakika- sms- internet sorgulama
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Türk Telekom faturasız hat paketi sorgulama

Paket sorgulaması yaparak sms, kalan dakika, kalan intenet, bedava intenet, TL miktarlarını rahat bir şekilde online olarak öğrenebilirsiniz. 

Sorgulama nasıl yapılır?

Faturasız hattınızdan kalan sms, intenet, dakikaları öğrenebilirsiniz. Bu yöntemlerle yapabilirsiniz:

-Türk Telekom online işlemler

-Türk Telekom Müşteri Hizmetleri

-9333 Bakiye Sorgulama hizmeti

-Cep asistan

-Tuşlama

Türk Telekom TL sorgulama

Her yaptığınız görüşmeden sonra cep telefonunuza bilgilendirme mesajı geldiğini ilk başta hatırlatmak isteriz. 

Bilgilendirme sistemi ile ücretsiz bir şekilde TL sorgulaması yapabilirsiniz. Unuttuğunuz takdirde ise paylaştığımız yöntemlerle ücretsiz bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Online işlemlerde mobilinizden kalan TL sorgulamasını rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Cep telefonunuza Google Play Store veya Apple Store üzerinden uygulamayı yüklemeniz gerekmektedir. 

https://onlineislemler.turktelekom.com.tr/ sitesine giriş yaparak da sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Cep telefon numaranız ve şifre ile giriş yaparak sorgulama işlemini yapmış olursunuz.

Türk Telekom müşteri hizmetlerinden sorgulama

Türk Telekom hattınızdan 500’ü ya da 444 1 500 arayarak sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Yapılan arama sonucunda kolay bir şekilde kalan TL öğrenebilirsiniz. 

Türk Telekom 9333 kalan TL sorgulama

9333 numarasına kısa mesaj atarak veya arayarak kalan TL sorgulayabilirsiniz. 9333’e TL yazarak mesaj atmanız yeterli olacaktır. Sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 

Türk Telekom tuşlama ile kalan TL sorgulama

*123# arayarak kalan TL sorgulayabilirsiniz. Ücretsiz olarak sorgulama işlemini yapmaktasınız.

Türk Telekom menüden kalan TL sorgulama

Cep asistanı üzerinden sorgulama yapılır. Cep telefonunda menüsünde yer alan ‘servis’ menüsüne altında sorgulama yapabilirsiniz. 

‘servis’ bölümü altında ‘asistan’ menüsüne tıklayın.

‘kalan’ menüsünü seçin ve ücretsiz kısa mesajını yollayarak sorgulama işleminizi yapabilirsiniz. 

Türk Telekom kalan dakika sorgulaması

Online işlemlerde mobil uygulamasında veya intenet sitesine giriş yaparak kalan dakika bölümünde sorgulama yapabilirsiniz. 

Müşteri hizmetlerinden 500’ü arayarak sesli yanıt sisteminden de öğrenebilirsiniz. 

5555’e kısa mesaj atarak kalan dakika sorgulaması yapabilirsiniz. 5555’ ‘KALAN’ yazarak sorgulayabilirsiniz. 

*123# tuşlayarak arama yaparak ekrana gelen 1 basarak ‘GÖNDER’ tuşuna basarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 

Türk Telekom kalan intenet sorgulama

Online işlemlerde İntenet’e yazısına tıklayarak görebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde 5555 sms ile sorgulama yapabilirsiniz. 

*123# arayarak sorgumla işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 

Türk Telekom kalan SMS sorgulama

Türk Telekom online işlemlerde cep telefon numaranız ve şifreniz ile sorgulama yapabilirsiniz. 

*123# arayarak açılan ekranda 1 tuşlamasına basarak sorgulama işlemini yapabilirsiniz. 

5555’e ‘KALAN’ yazarak sms ataraktan kalan sms işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 


Son Güncelleme: 12.06.2021 21:23
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Anahtar Kelimeler:
Türk TelekomSMSDakikaInternetSorgulamaFaturasız
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