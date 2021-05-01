Steam World of Tanks oyununu yayınlandı! WoT oyuncuları yaşanan soruna tepki gösterdi!

Belaruslu oyun şirketi Wargaming tarafından 2010 senesinde piyasaya çıkarılan dünyada en çok bilinen tank savaşı oyunlarından bir olan World of Tanks, uzun zamandan sonra kendi platformunun dışında başka bir platformda yayınlanmaya başladı. 29 Nisan 2021 tarihinde en çok kullanılan dijital mağazalardan olan Steam'de yayınlanan oyunun Steam sürümü birçok oyuncu tarafından tepki gördü.

World Of Tanks Steam’da baştan başlıyor

Seneler sonra dünyanın en çok kullanılan dijital oyun platformunda Steam'de yayınlanacağının duyurulmasının sonrasında oyuncular bu haberi sevinçle karşılamıştı. Yalnız bu durum çok kısa sürdü.

Uzun süre oyunda belirli bir seviyeye gelen ve tank garajlarına sahip olan deneyimli oyuncuların Wargaming hesaplarını Steam hesapları ile entegre edemediler. Bu durumda da World of Tanks'ı Steam üzerinden oynamak isteyen herkes, oyuna sıfırdan başlaması gerekti. Bu gelişme karşısında birçok oyuncu tepkilerini oyun değerlendirme kısmından olumsuz puanlar vererek gösterdi.