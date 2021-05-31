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NASA 1785 yılında keşfedilen galaksinin görüntüleri paylaştı

NASA, Hubble adlı uzay teleskobu tarafından çekilen 150 milyon ışık yılı uzaklıktaki NGC 5037’nin görüntülerini vatandaşlar ile paylaştı. 1785 yılında keşfedilen galaksi görenleri büyülerken gökbilimciler Hubble adlı uzay teleskopun peşine düştü.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:15
NASA 1785 yılında keşfedilen galaksinin görüntüleri paylaştı
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Son dakika haberine göre Başak takımyıldızında duran NGC 5037, 1985 yılında İngiliz astronom William Herschel tarafından keşfedilirken 150 milyon ışık yılı görüntüleri yakalandı.

NGC 5037 Başak takımyıldızı Başak Kümesi’nin parçası olurken bu galakside 2.000’e yakın galaksi bulundu. Tüm yolun görünmesi için Geniş Alan Kamerası 3’ü kullanılırken bilim insanları bu duruma ‘gözlemlediği nesneler hakkında zengin bilgiler sağladığı için çok yönlü bir kameradır’ diyerek cevap veriyor. Hubble 2009 yılında ünlü astronotlar tarafından kurulurken 12 yıl sonra Hubble WFC3 aktif kullanımda kendini gösterdi.

İşte NASA'nın paylaştığı birkaç görüntü haberimizde








Hubble uzay teleskobu



 

Son Güncelleme: 31.05.2021 19:15
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Hubble Uzay TeleskobuGalaksi Görüntüleri1785 Keşfedilen Galaksi
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