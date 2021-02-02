HAYDİ uygulaması nedir, nasıl indirilir? Haydi uygulamasının amacı ne, ne işe yarıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan; Hayvan Durum İzleme Uygulaması (HAYDİ), hayvanlara yapılan şiddetin, cinsel istismarların ve hayvanlara zarar verilmesi gibi durumlarında vatandaşın direk kolluk kuvvetlerine ihbar yapmasını sağlamaktadır. Vatandaşın yoğun bir ilgi gösterdiği uygulama mobil cihazlara indirilebiliyor.

HAYDİ uygulaması ne işe yarar?

HAYDİ adlı uygulamayı AppStore ve Play Store üzerinden bulup mobil cihazınıza indirebilirsiniz. HAYDİ uygulamasına kayıt olunurken vatandaşlardan T.C kimlik numarası ile doğum tarihi istenmektedir. Böylece vatandaş uygulamaya giriş yapabilir. Bir diğer özellik ise vatandaşın bu uygulama üzerinden kolluk kuvvetleri ile fotoğraf paylaşabilmesidir.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı yapılan suçları durdurmaktır. Son dönemlerde artışa geçen hayvana karşı işlenen suçların önüne geçmek, engellemek için vatandaşların da bu konu ile ilgili daha duyarlı bir hâle gelmesini sağlamak isteyen HAYDİ uygulaması, bir mobil ihbar aplikasyonudur. Bu aplikasyon 28 Temmuz 2020 tarihinde hayata geçirilmiştir.

HAYDİ uygulamasını Play Store ve AppStore üzerinden mobil cihazlarına indiren vatandaşlar T.C kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle uygulamaya giriş yapacaklardır. Sonrasında ise cep telefonuna gönderilecek olan doğrulama kodunu uygulamaya girmesi ile aktif bir kullanıcı haline gelecektir. Ayrıyeten vatandaşlar bu uygulamayla ihbarlarının ne olduğunu daha iyi açıklamak için fotoğraf paylaşımında da bulunabilecek.

Haydi Mobil uygulamasının hizmet ettiği; ana ve ara yüz aracılığı ile hem çevrede ve doğayla ilgili olarak hem de hayvanlara işkence, yaralama, aç/susuz kalmalarını sağlama, suiistimal etme, kötü muamele gösterme, hayvana fazla yük yüklemek, hayvanların fazla gürültü çıkartması, zararlı yiyecek içecek vermek, çevreyi kirletmesi, hayvanın bir olaydan yara alması, cinsel suiistimal, eziyet etmek, trafik halinde hayvana vurup kaçma, hayvanları ponografik görüntüler dahilinde kullanılması, hayvanın davranışlarını kötüye yönelik kontrol etmek, hayvanın bakımlarını yerine getirmemek, hayvanın başka bir hayvan ile dövüşmesi aracılığıyla oynanan kumar ve oynatılan kumar, tehlikeli olarak sınıflandırılan hayvanların birbiri ile ilişkiye girmesini sağlamak/üretmek, ülkeye tehlikeli hayvan sokmak vesaire gibi durumlarda vatandaş kolluk kuvvetlerine hızlı bir şekilde şikayette bulunabilecek.

HAYDİ uygulaması nasıl yüklenir?

HAYDİ uygulaması Play Sotre ve AppStore üzerinden mobil cihazınıza indirilerek vatandaşın T.C kimlik numarası ile doğum tarihi bilgilerini kullanarak giriş yaptıkları bir sistemdir. Sistem sonrasında giriş yapan vatandaşlara onay kodu gönderecektir. Bu onay kodunun girilmesi ile sistem aktifleştirilecektir. Ayrıyeten vatandaşlar bu uygulama üzerinden yapacakları şikayetlere fotoğrafta ekleyebilecek ve bu sayede ihbarlarının konusunu daha iyi açıklayabilecektir.