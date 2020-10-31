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Eve rüzgar gülü sistemi kurarak elektrik üretimi nasıl yapılır?

Evde yapımı az maliyetli olan ve elektrik maliyetini de oldukça düşüren rüzgâr gülü İle elektrik Üretimi Nasıl Yapılmaktadır? Evinizde kendiniz Elektrik üretmek için hazırlamış olduğunuz rüzgar gülünü nereye kurmanız gerekir? Evde rüzgar gülü yapabilmek için gerekli olan malzemelerin tam listesini haberimizde detaylı bir şekilde açıklamış bulunmaktayız.

31 Ekim 2020 Cumartesi 17:11
Eve rüzgar gülü sistemi kurarak elektrik üretimi nasıl yapılır?
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Evde rüzgâr gülü nasıl yapılır? Soru şu şekilde cevaplanabilir; rüzgâr yoğun ve kinetik enerji taşır. Rüzgârın esmesi sonucunda aktarılan kinetik enerjiyi, rüzgâr gülünün hazırlanmış kanatlarına dönüştürür. Bu elektrik yaratacaktır.

Evde rüzgâr gülü yapmak için gerekli malzemeler şu şekildedir;

  • 3 adet 80 cm uzunluğunda boru
  • Taşlama makinesi
  • Tahta plaka
  • Vida
  • Somun
  • Jeneratör pisi motoru (50 w)
  • Kaynak makinesi
  • Darbeli matkap, merdiven
  • Şablon çizim
  • 3 metre uzunluğunda direk

Evde Rüzgâr Gülü İle Elektrik Üretimi Nasıl Yapılır?


Evde rüzgâr gülü ile elektrik nasıl üretilir? Soru şu şekilde cevaplanabilir;

  • Rüzgâr türbininin yapımına pervane ile başlanmalıdır. İlk adım, şablonu ahşap masanın üzerine yerleştirmektir. Bu aşamada levhanın dayanıklı, rüzgâra duyarlı ve çürümemesine özen gösterilmelidir.
  • Şablonla oluşturulan kopya kâğıdı hazır. Daha sonra köşelerde ve levhanın ortasında delikler açılır. Açılan deliklerin önemi, pervane kanatlarını sabit bir konumda tutmaktır.
  • Şerit testere kullanılarak tahta şablona göre kesilir. Odun istenilen kalınlığa getirilerek pervane şekline getirilebilir. Daha sonra kanat, pervaneyi oluşturmak için hazırlanan sisteme yerleştirilir. Kanatların doğru yerleştirildiğinden emin olduktan sonra kanatları kesmeye başlayabilirsiniz.
  • Kesimi bitirdikten sonra, pervanelerin balansı kontrol edilir. Dengeyi bozan pervane varsa talaşlanma yapılır. Pervanelerin dengelenmesi, rüzgâr enerjisinin başarıyla üretilmesinde en önemli adımlardan biridir.
  • Bir sonraki adım altenatörü kurmaktır. Bir altenatör, kanatların mekanik enerjisinin dönerken elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayacaktır.

Evde Elektrik Elde Etmek İçin Hazırlanan Rüzgar Gülü Nereye Kurulmalıdır?

Evde elektrik üretmek için hazırlanmış bir rüzgâr gülü kurmak çok önemlidir. Doğru yere kurulmamış bir rüzgâr gülü gerekli elektriği sağlamayacaktır. Evde elektrik elde etmek için rüzgâr gülünün nereye takılması gerektiği sorusu şu şekilde cevaplanabilir;

Rüzgâr gülünden elektrik almak isteyen bir kişi, yüksek rakımda bir yel değirmeni inşa etmelidir. Sürekli rüzgârlı alanlar, yüksek tepeler, yüksek basınçlı ovalar gibi alanlar, bir rüzgâr gülü takmak için en iyi seçeneklerdir.

Rüzgâr gülü sayesinde yenilenebilir enerji sahibi olmak çok kolay. Bir rüzgâr gülünden elektrik üretmek için yakıt harcamanıza gerek yok. Risk taşımayan bir rüzgâr gülü ile kesintisiz elektrik üretmek mümkündür. Rüzgâr gülünün üretim maliyeti de diğer enerji türlerine göre çok daha düşüktür. Bu nedenle elektrik üretimi ücretsiz olacak ve bu işlemin ücreti çok düşük olacaktır.

 



Son Güncelleme: 31.10.2020 17:11
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Anahtar Kelimeler:
ElektrikRüzgar Gülü
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