İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Audi 2021 model Q5'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Audi, 2021 model Q5 aracını duyurmuştu. Aracın fiyat listesi ve araç özellikleri ise belli oldu. Araç SUV-coupe stilinin bir örneği olacak.

12 Ekim 2020 Pazartesi 20:05
Audi 2021 model Q5'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor
Takip Et:

Audi 2021 model Q5 aracını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Aracın açıklanan özelliklerine bakıldığında aracın Coupe tipinde olması bekleniyor.  Arç, 2.0 TFSI motorun yanı sıra yarı hybrid 12V, 261 HP ve 320 Nm motora sahip olacak.

Aracın ayrı bir seçenek olarak 3.0 L TFSI, 349 HP ve 500 Nm motorlu bir seçeneği daha bulunacak. Dört silindirli motora sahip ola aracın sekiz vitesli şanzımanı mevcut. Aracın fiziksel görünümünde eğimli bir arka cam, ızgara detayı ve daha sportif bir görünüm kullanıcılarını bekliyor. Araçta ayrıca 19 hoparlöre sahip ses sistemi, kablosuz sarj, şerit ortalama ve baş üstü ekranı bulunuyor. Aracın açıklanan fiyatı ise,


2021 Audi Q5 Fiyat

897.593 TL

 



Son Güncelleme: 12.10.2020 20:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AudiQ5
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merakla beklenen BMW M3 ve M4 modelleri tanıtıldı
Merakla beklenen BMW M3 ve M4 modelleri tanıtıldı
Xiaomi'nin yeni telefonu dikkat çekti! Poco C3 hakkında bilgiler
Xiaomi'nin yeni telefonu dikkat çekti! Poco C3 hakkında bilgiler
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni özelliği ortaya çıktı!
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni özelliği ortaya çıktı!
Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri
Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri
Araç alacak kişilerin pişman olmayacağı 10 SUV modeli!
Araç alacak kişilerin pişman olmayacağı 10 SUV modeli!
Apple’ın müşterilerine sunacağı yeni iPhone 12’lerin fiyatları belli oldu!
Apple’ın müşterilerine sunacağı yeni iPhone 12’lerin fiyatları belli oldu!

Popüler Haberler

Çukur Seren kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? İrem Sak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sağlık Bakanı Koca 12 Ekim 2020 Pazartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 12 Ekim 2020 Pazartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kaç sezon sürecek?
2020 yılında torun bakım maaşı devam edecek mi? Torun bakım parası nasıl alınır
Hükümsüz dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas kimdir? Osman Sonant hakkında bilgiler
Yasak Elma Dizisi Final mi Yapacak? Fox TV'nin Yapmış Olduğu Açıklama Nedir?
Yeni çipli kimlik kartları kaybetme harcı ne kadardır? 2020
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Melih Tapar kimdir? Ali Gözüşirin
Çukur dizisi Ögeday kimdir? Baki Davrak yaşı ve oynadığı diziler
Facebook neden açılmıyor? Facebook çöktü mü? ne zaman düzelecek? Ne zaman açılacak?
Annemin Yarası filmi nerede çekildi? filmin konusu ne, oyuncuları kimler?
Günlük Burç Yorumları 9 Nisan Perşembe 2020
Formula 1 hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Formula 1 yeni sezon tarihleri ve canlı yayın kanalı
Survivor 2020 19 Nisan Dokunulmazlık oyununu kim kazandı Eleme adayı kim oldu?
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu
İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Renault Clio modeli için dev kampanyasını duyurdu!
Uyanış Dizisi Batıniler Kimdir? Gerçek tarihte var mı?
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.