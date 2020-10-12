Audi 2021 model Q5'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Audi 2021 model Q5 aracını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Aracın açıklanan özelliklerine bakıldığında aracın Coupe tipinde olması bekleniyor. Arç, 2.0 TFSI motorun yanı sıra yarı hybrid 12V, 261 HP ve 320 Nm motora sahip olacak.

Aracın ayrı bir seçenek olarak 3.0 L TFSI, 349 HP ve 500 Nm motorlu bir seçeneği daha bulunacak. Dört silindirli motora sahip ola aracın sekiz vitesli şanzımanı mevcut. Aracın fiziksel görünümünde eğimli bir arka cam, ızgara detayı ve daha sportif bir görünüm kullanıcılarını bekliyor. Araçta ayrıca 19 hoparlöre sahip ses sistemi, kablosuz sarj, şerit ortalama ve baş üstü ekranı bulunuyor. Aracın açıklanan fiyatı ise,

2021 Audi Q5 Fiyat

897.593 TL