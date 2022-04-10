Dünyanın en büyük derbileri arasında yer alan ve Türkiye'de de nefeslerin tutulduğu bir gün yaşanırken Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması tek maç beIN Connect nasıl satın alınır?

Dünyanın en büyük derbileri arasında yer alan ve Türkiye'de de nefeslerin tutulduğu bir gün yaşanırken Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması için tek maçlık beIN Connect nasıl satın alınır merak ediliyor. Evlerinde beIN dekoderi olmayan vatandaşlar tek maçlık paket satın almak istemektedirler.

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Derbi karşılaşmasını evinde, arkadaşlarında vb. yerlerde takip etmek isteyen vatandaşlar Fenerbahçe Galatasaray tek maçlık paket nasıl satın alınır araştırıyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberde yer alıyor.

beIN Connect Tek Maç Nasıl Satın Alınır?

Digiturk üzerinden vatandaşlar beIN Connect tek maçlık paketleri satın alabilmektedir. Özellikle derbi günleri tek maçlık paketleri araştıran vatandaşlar dekoder almak yerine önemli karşılaşmaları bu şekilde takip etmek istemektedir. beIN Connect ise tek maçlık paket satışlarını bu senede kaldığı yerden devam ediyor. Bu sayede vatandaşlar izlemek istedikleri karşılaşma için tek maçlık kod alarak karşılaşmayı şifreli olarak takip edebiliyor.

Digiturk üzerinden beIN Connect tek maçlık paket satın almak için aşağıdaki adımları takip edin:

beIN Connect Paketleri sayfasından satın almak istediğiniz paketi inceleyin. Kredi kartıyla dilediğiniz paketin kod satın alma işlemini gerçekleştirin. Ardından paketinizi aktif ederek Süper Lig'i canlı izlemeye hemen başlayın.

beIN Connect Fenerbahçe Galatasaray tek maçlık paket satın alma

Spor Toto Süper Lig 32.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev derbi için tüm Türkiye'de nefesler tutulurken gündem bu maça yöneldi. Bu maç için ise şifresiz izlenebilecek yabancı kanallar takip edilmeye başlanırken bir yandan da taraftarlar tek maçlık paketleri inceliyor. Fenerbahçe Galatasaray tek maçlık paket satın nasıl alınır? 2022 Fenerbahçe Galatasaray tek maç paket fiyatı ne kadar?

Fenerbahçe - Galatasaray maçını beIN Connect (Digiturk Play) Süper Lig paketi satın alarak televizyondan (Smart TV, Apple TV, Android TV), bilgisayardan, tabletten veya telefondan canlı izleyebilirsiniz. Fenerbahçe kendi evinde Galatasaray ile oynayacağı bu heyecanlı maçı kaçırmayın!

Fenerbahçe Galatasaray tek maçlık paket fiyatı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray arasında oynanan derbi maçı fiyatı: 96TL

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer Spor Kulüpleri arasında oynanan maç fiyatları: 66TL

Gözden kaçırmayın Fenerbahçe 2-0 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri izle Bein Sports FB GS özet izle Youtube

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dışında yer alan tüm takımlar arasında oynanan tüm maç fiyatları: 33TL

Fiyatlar maç başına olup, fiyatlara KDV dahildir.