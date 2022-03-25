Ev almak isteyenlere müjde. Ev almanın hayalini kuran milyonlarca emekliye bankalardan kredi fırsatı. Birçok emekli bankaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Tek maaşla geçinen ve ev almak isteyen emeklilere bankalardan güzel haber geldi. Emeklilere özel kampanyalar bankalar tarafından açıklanmaya başladı. Peki, Emekliye konut kredisi veren bankalar hangileri? 2022 Emekli konut kredisi şartları nelerdir? İşte yanıtı…

Son zamanlarda altın piyasasında ve döviz kurlarında yaşanan olumsuz gelişmeler bütün hayatı etkiledi. Yapılan zamlar vatandaşı düşündürürken bu zamlardan en çok etkilenen sektörde emlak sektörü oldu. Ev alma hayalini gerçekleştirmek isteyen emekliler yüksek konut fiyatları karşısında zor durumda kaldı. Tek emekli maaşı ile geçimini sağlayan ve ev sahibi olmak isteyen emeklilere, yeni dönem itibari ile bankalar yardım elini uzattı.

Bankalar için önemli bir konuma sahip olan emekli vatandaşlara 2022 kampanyalarını duyurarak, uygun geri ödemeli emekli konut kredisi hizmeti sunacaklarını açıkladılar. Vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Herkesin hayali bir ev sahibi olmaktır. Emekli olan kişilerde senelerce çalışmanın karşılığında en azından bir ev almak istektedirler. Peki, Emekliye konut kredisi veren bankalar hangileri? 2022 Emekli konut kredisi şartları nelerdir? Emeklilere konut kredisi veriliyor mu? Emekliler konut kredisi çekebiliyor mu? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları haberimizde…

2022 Emekli Kredisi Veren Bankalar hangileridir?

Döviz piyasalarının bir yükselip bir düşmesi hayatı olumsuz etkilemektedir. Emlak fiyatlarının her geçen ay artmasından kaynaklı olarak Bankalar, ev almak isteyen emekli vatandaşların yanlarında olduklarını göstermek için kampanya oluşturdu. Emekli kredisi hizmeti veren bankalar şu şekilde:

Halkbank

Ziraat Bankası

TEB

İş Bankası

Denizbank

QNB Finansbank

Garanti BBVA

ING Bank

Akbank

2022 Emekli Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

Birçok emeklinin hayali bir ev sahibi olmaktır. Yıllarca çalışan milyonlarca emekli bunca senedir verdiğin emeğin karşılığında en azından bir ev alabilmenin hayalini kurmaktadır. Günümüz şartlarında artan fiyatlar ev almayı her geçen gün zorlaştırmaktadır. Bankalardan emekliyi sevindirecek haberler geliyor. Konut kredisi çekmek isteyen emekliler başvuru şartlarını merak ediyorlar. 2022 yılında kendi evinin sahibi olmak isteyen emekli vatandaşlar için emeklilik kredisi kampanyası düzenlediklerini duyuran bankalar, emekli kredisi başvuru koşullarını şu şekilde belirledi:

75 yaşın üstünde olmamak

Aylık banka kredisi taksitinin, mevcut emekli maaşının yüzde 70’ini geçmiyor olması

Kredi karşılığında ipotek verilecek ise kredi başvurusu yapan kişinin eşinden rıza alındığının kanıtlanması

Emekli olunmasına rağmen çalışılmaya devam ediliyor ise bu durumun yasal olduğunun ispat edilmesi

Ziraat Bankası uygun faiz oranlı emekli konut kredisi hizmetiyle öne çıkıyor. Banka, sıfır konut alımı için talep edilen 100 bin TL kredi için ödeme tablosunu şu şekilde hazırladı: