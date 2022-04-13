Kamu işçilerinin beklediği o haber geldi! Tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki tediye ödemesi nedir? 2022 Tediye ödemesi ne zaman yapılacak.

Kamu işçilerini ilgilendiren tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Bunun üzerine tediye ödemeleri internette en çok merak edilenler arasına girdi. Kamu işçilerine yapılan ilave ödemelerin ardından ikincisinin ne zaman yapılacağı oldukça merak edildi. Ocak ayında yapılan ödemenin ardından ikinci ödemenin ne zaman yapılacağı kamu işçileri tarafından yakından takibe alındı. Peki tediye ödemeleri nedir? Tediye ödemeleri ne zaman yapılır?

Tediye Ödemesi Nedir? Kimlere Yapılır?

Diğer bir anlamıyla ikramiye yani ek ödeme olan tediye ödemesi kamu işçilerine yapılmaktadır. Devlet dailerelerinde çalışan kişilere ait olan tediye ödemesi, kurular tarafından yılın belli dönemlerinde kamu çalışanlarına yapılmaktadır. Devlete bağlı Belediye, şirket ya da kurumlar tarafından sağlanan bu ödemeler yılın ilk aylarından yıl sonuna kadar belirlenen dönemlerde verilmektedir. Bu sene ilk ödemenin ardından diğer ödemenin ne zaman yatıralacağı ise kamu çalışanları tarafından son derece merak konusu oldu. Peki bu senenin ilk tediye ödemesi ne zaman yapıldı?

Yılın başından itibaren 4 taksit şekilde kamu çalışanlarına yapılan ödemelerin ilk taksiti bu senenin ilk aylarında yatırıldı. Kadroda bulunan tüm çalışanlara verilen bu ikramiyelerin ilki 28 Ocak'ta çalışanlara verildi. Kendi aldıkları maaşlarının haricinde taksitli bir şekilde verilen bu ödemelerin birincisinin verilmesinin ardından diğer taksitin ise ne zaman verileceği merak konusu oldu.

Kamu işçilerinin beklediği o haber geldi. Ocak ayında birinci taksidin verilmesinin ardından ikinci taksidin de yakın zamanda ödeneceği duyuruldu. Peki 2022 yılına ait ikinci tediye ne zaman yatırılacak?

İkinci Tediye Ne Zaman Yatırılacak?

Nisan ayında yatırılması beklenen ikinci tediyelerin tarihi belli oldu. Kamu işçilerine yapılacak olan 13 günlük ödemenin Nisan ayının sonunda yatırılacağı konuşuluyordu. İkramiyelerin yanı sıra verilecek olan tediye ücretinin 29 Nisan 2022 tarihinde verileceği açıklandı. Böylelikle yapılacak olan 4 tediye ödemesinin ikisinin tamamlanacağı belirlendi. Bundan sonra yatırılacak olan tediye ödemesinin ise Temmuz ayında yapılacağı açıklandı. Peki 26 Nisan 2022 tarihinde verilecek olan tediye ödemesi ne kadar?

Tediye Ücreti Ne Kadar?

Bu ay yapılacak olan ödemenin net olarak fiyatının bin 550 TL olacağı duyuruldu.