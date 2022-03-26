Türkiye Ekonomi Bankası TEB, son dakika icralık araç satış duyurusu yaptı. Uygun fiyatlı icralık araç listesine göz atmadan sakın yeni araç almayın.

Türk Ekonomi Bankası, kısaca TEB, icralık araç duyurusu ile elindeki araçları piyasa değerinin altında satışa sunacağını kamuoyu ile paylaştı. TEB CETELEM aracılığı ile piyasaya sunulan bu araçlar, muadillerine göre oldukça uygun fiyatlara sahip. Siz de araba almak ya da mevcut arabanızı artık değiştirmek istiyorsanız mutlaka bu haberin detaylarına göz atın.

TEB, elindeki araçları ihale yolu ile satışa koymakta. Teminat bedelini yatırıp yasal olarak ihaleye katılmalarında bir engel olmayanlar, ister fiziki olarak; ister elektronik ortam üzerinden bu ihalelere katılım sağlayabiliyor. Gerçek kişiler güncel kimlikleriyle, tüzel kişilik temsilcileri ise firmalarına ait tescil evraklarıyla (imza sirküleri ve yetki belgesi) bu ihalelere katılım gösterebilmekte.

50.000 TL’den Başlayan Fiyatlarla Siz de Araç Sahibi Olabileceksiniz

Araç portföyü olarak oldukça zengin bir garaja sahip olan TEB, fiyatlarıyla da herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor. TEB tarafından satılan çok sayıda icralık araç olması, araba almak isteyenlerin elini güçlendiriyor. İhalede en yüksek teklifi verenler, satışa konulan aracı almaya hak kazanırken tüm işlemler ortalama 10 gün içerisinde tamamlanmış oluyor. İhaleye katılabilmek için teminat tutarını peşin olarak yatırmak ya da bankadan uygun formatta teminat mektubu almak gerekiyor.

TEB satılık icralık araçlar ile alakalı bilgi alınabilmesi için iletişim bilgilerini de paylaşmakta. Bu bilgiler vasıtası ile satıştaki araçlar hakkında gereken tüm bilgileri alanlar, ihaleye katılım için belirlenen tutarı da karşıladıktan sonra ihaleye katılabiliyorlar. Sizlere sunacağımız TEB araç satış sitesini incelediğinizde fiyatlara siz de çok şaşıracaksınız. Ayrıca ihalelerin bazılarında katılımcı sayısının az olması, piyasa fiyatının çok altında bir bedelle araba alma ihtimalini doğuruyor.

Türk Ekonomi Bankası’nın satıştaki güncel araçlarına göz atmak için bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. TEB CETELEM resmi web sitesine ait bu linke tıkladığınızda satıştaki en güncel araçların listesini görebileceksiniz. Aracın fiziksel görüntüsü ile alakalı bilgilerin yanı sıra ilgili icra müdürlüklerinin adları da bu sayfada yer alıyor. Daha önce bahsettiğimiz üzere araçlar hakkında bilgi alınabilecek iletişim numaraları da yine sizlere sunduğumuz web adresinde mevcut.