TEB üzerinden kolay ödeme seçenekli ve düşük faiz oranlı konut kredileri kullanabilirsiniz. 120 aya varan %1,95 faiz oranlı konut kredilerini TEB üzerinden kolaylıkla alabilirsiniz.

Türk Ekonomi Bankası, verdiği ev kredileri için başvuru imkanlarını geniş tutan bankalardan biridir. Kendi müşterilerine tanıdığı imkanların yanında, bünyesinden ilk kez kredi kullanacak olan kişilere de farklı imkanlar sunar. Konut kredisi başvuruları, TEB için birçok kanal üzerinden hızlıca gerçekleştirilebilir.

TEB Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

TEB konut kredisi başvurusu, tüm TEB şubeleri ve TEB resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. TEB, müşterisi olan ya da olmayan herkese online olarak başvuru yapma imkanı sağlar. Online ön başvurusu kabul edilen herkesin öncelikle şubeye gelerek konut kredilerinin resmi onaylarını almaları, daha sonra da banka şubesi tarafından talep edilen tüm belgeler ile yeniden şubenin ziyaret edilmesi gereklidir. Gerekli olan belgelerin banka tarafından eksiksiz olduğunun onaylanması ile birlikte, konut kredi sözleşmesi imzalanır. Böylece talep edilen konut kredisi kullanıma hazır hale gelir. TEB’in konut kredisi vereceği müşterilerinden talep ettiği evraklar ise şöyle sıralanmıştır:

Nüfus cüzdanı

İkamet belgesi

Gelir belgesi veya belgeleri (Mevcut birden fazla geliriniz varsa hepsinin belgeleri bankaca talep edilir.)

Teminata verilecek gayrimenkulün tapusu

TEB Konut Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

TEB konut kredilerinin faiz oranı, %1,95’te sabitlenmiştir. TEB üzerinden alınması talep edilen tüm vadeler ve ücretler için geçerli olan bu faiz oranı ile konut kredisi kullanabilir ve geri ödeme planınızı hesaplayabilirsiniz.

TEB En Fazla Ne Kadar Konut Kredisi Veriyor?

TEB’in verdiği maksimum konut kredisi tutarı, 8.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Günümüzde hizmet veren bankalar arasında en yüksek tutarda konut kredisi imkanı sunan TEB, kendisinden konut kredisi almak isteyen kişilere verebileceği kredi tutarını alacakları konutun değeri üzerinden belirler.

TEB Konut Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

TEB konut kredilerinin maksimum vadesi, 120 ay olarak belirlenmiştir. Ancak alınacak olan kredi tutarına göre bankanın 36, 48, 60 ve 90 ay vade imkanları da mevcuttur. Banka, değişen vade oranına göre ise faizini değiştirmez.