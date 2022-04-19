Bankaların rekabet içerisinde olduğu şu günlerde arka arkaya duyurulan kampanya haberleri, vatandaşların dikkatini çekmeyi başardı. Son kampanyasını duyuran bankalardan biri olan Türkiye Ekonomi Bankası, ilgili kart kullanıcısı müşterilerine 500 TL’lik bonus ödemesi yapacağını bildirdi. İşte TEB’in yeni kampanyasının ayrıntıları…

Ekonomik şartların giderek daha da çıkmaza girdiği şu günlerde mevcut müşterilerine destek olmak istediğini bildiren Türkiye Ekonomi Bankası, CepteTEB hizmeti aracılığı ile yeni bir kredi kartı kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Söz konusu kampanyanın detayları paylaşıldı.

Türkiye Ekonomi Bankası Kredi Kartı Bonus Kampanyası

Türkiye Ekonomi Bankası yeni dönem kampanyalarına bir yenisini daha ekleyerek, vatandaşlara harcadıkça kazanabileceklerini duyurdu. Söz konusu kampanyayı CepteTEB hizmeti aracılığı ile geliştirdiğini bildiren banka, ilgili kampanyanın detaylarını paylaştı.

CepteTEB dijital kart ya da kredi kartı kullanıcıları için geçerli olan kampanyaya göre 12 ay boyunca aylık harcama sözü veren mevcut müşterilere, verdikleri harcama sözüne göre değişiklik gösteren tutarlarda tek seferlik bonus ödemesinin yapılacağı bilgisi kaydedildi.

Türkiye Ekonomi Bankası Bonus Kazanımları

Türkiye Ekonomi Bankası’nın CepteTEB dijital kart ya da kredi kartı kullanıcıları için geliştirmiş olduğu bonus kampanyasının kazanım tutarları belli oldu. Banka, verilen aylık harcama sözüne karşılık tanımlayacağı bonus tutarlarını şu şekilde belirledi:

250 TL’lik harcama sözüne: 25 TL

500 TL’lik harcama sözüne: 50 TL

750 TL’lik harcama sözüne: 75 TL

1000 TL’lik harcama sözüne: 116 TL

1500 TL’lik harcama sözüne: 150 TL

2000 TL’lik harcama sözüne: 200 TL

3000 TL’lik harcama sözüne: 300 TL

5000 TL’lik harcama sözüne: 500 TL

Türkiye Ekonomi Bankası’nın Bonus Kampanyasına Nasıl Başvuru Yapılır?

Türkiye Ekonomi Bankası tarafından geliştirilmiş olan 500 TL üst limitli kredi kartı bonus kazanma kampanyasına, CepteTEB aracılığı ile dahil olunmaktadır. İlgili kampanyadan bonus kazanmak isteyen banka müşterilerinin, CepteTEB’in internet bankacılığında ya da CepteTEB’in mobil uygulamasında bulunan “Kartlar” seçeneğinden “CepteTEB Dijital Kart” ya da “CepteTEB Kredi Kart” sekmelerinin tıklanması ve “Kart İşlemleri” seçeneğinden “harcama söz” bölümünün onaylanması gerekmektedir.