Kira ödemek yerine konut kredisi çekerek kredi taksiti ödemek ve ev sahibi olmak isteyenler, çeşitli bankalarda konut kredisi maliyet hesaplamaları yapıyor. Bankalarda 250 bin TL konut kredisi 120 ay vadede nasıl bir maliyet tablosu oluşturuyor?

Türkiye’de ev sahibi olmak gün geçtikçe daha zor bir hale geldi. Birkaç yıl öncesine kadar vatandaşlar çalışarak belli tutarlarda birikim yapabiliyor ve bu birikimlerinin üzerine bütçelerini zorlamayacak şekilde krediler çekerek istedikleri evi satın alabiliyorlardı. Ancak pandemi sürecinin başlaması ile birlikte Türkiye’de hem enflasyon yükselmeye başladı hem de bankaların konut kredilerinde faiz oranları değişmeye başladı. Yükselen faizler, artan enflasyon, döviz kurlarındaki artış, alım gücünün düşmesi gibi birçok etkenin bir araya gelmesi ile ev almak artık çok daha zor bir hale geldi. Bu ekonomik şartlar altında, birikimlerinin üzerine konut kredisi eklemek isteyenler, istedikleri evi satın almak için konut kredilerinde nasıl bir maliyet tablosu ile karşılaşacaklarını araştırıyor.

TEB Konut Kredisi Örnek Tablosu

Bankalar, BDDK düzenlemeleri ve mevzuat gereğince konut kredilerinde 120 aya kadar vade imkanı sağlıyor. 10 yıl vadede aylık olarak ödenen taksitler ile kişiler istedikleri eve sahip olabiliyor. Bankaların 120 ay vadede sundukları konut kredilerinde faiz oranları ise hizmet koşullarına ve müşteriye özel olarak değişebiliyor. Bu kapsamda TEB, konut kredisinde %1,95 faiz oranı sunuyor. TEB’de %1,95 faiz oranı ve 250 bin TL kredisinde 120 ay vadede aylık taksit ödemesi 5 bin 408 TL olarak hesaplanıyor.

Garanti BBVA ve ICBC Turkey Konut Kredisi Tabloları

Garanti BBVA ise konut kredisinde %1,98 faiz oranı sunuyor ve 120 ay vadede 250 bin TL kredide aylık taksit ödemesi de 5 bin 470 TL olarak hesaplanıyor. 10 yıl sonundaki toplam maliyet ise bu şartlar altında 659 bin 429 TL olarak hesaplanıyor. Bir diğer yandan ICBC Turkey, konut kredilerinde %2,07 faiz oranı sunuyor. Bununla birlikte ICBC Turkey’de %2,07 faiz oranı ve 120 ay vade seçeneği ile 250 bin TL konut kredisinde aylık taksit ödemesi 5 bin 659 TL olarak belirleniyor. 10 yıl sonundaki toplam maliyet ise 681 bin 482 TL olarak hesaplanıyor.