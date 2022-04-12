Türkiye Ekonomi Bankası, yeni dönemde maaşını banka bünyesinden alan her müşterisine uygun ödeme planına sahip olan ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte Türkiye Ekonomi Bankası’nın maaş müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmetinin ayrıntıları…

Bir süredir ekonomi piyasalarında gözlenen dalgalı hareketler, vatandaşların gündelik hayatlarına direkt olarak etki ederek alım güçlerinin düşmesine sebep oldu. Alım güçleri düşen vatandaşlar, hayatlarını idame ettirebilmek ve sabit giderlerini karşılayabilmek adına nakit desteğine ihtiyaç duymaya başladılar. Bu noktada son dakika açıklaması ile devreye giren Türkiye Ekonomi Bankası, yeni dönemde kendi bünyesinden maaş alacak olan ya da maaş hesabı hali hazırda bankada bulunan tüm müşterilerine, uygun faiz oranlı ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.

Türkiye Ekonomi Bankası’ndan Maaş Müşterilerine Özel İhtiyaç Kredisi!

Geliştirdiği ihtiyaç kredisi hizmetinin çeşitliliği ile adından söz ettiren özel bankalardan biri olan Türkiye Ekonomi Bankası, yeni dönemde mevcut hizmetlerinin arasına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Türkiye Ekonomi Bankası’nın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan haber ile birlikte, söz konusu hizmetin ayrıntıları paylaşıldı.

Türkiye Ekonomi Bankası, maaşını yeni dönemde bankadan alacak olan ya da hali hazırda alıyor olan tüm maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, kredi hizmetinin üst limitini başvuru yapan müşteri için özel olarak belirleyeceğini bildirirken, ilgili hizmetinin azami vade sayısı 36 ay, aylık ortalama faiz oranı ise yüzde 1,88 olarak duyuruldu.

Türkiye Ekonomi Bankası İhtiyaç Kredisi Ayrıntıları

Türkiye Ekonomi Bankası’nın maaş müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmetinden yararlanmak isteyenler için örnek hesaplama tablosu oluşturuldu. Banka 12 ay vade, yüzde 1,88 faiz oranı karşılığında 10 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen müşterilerinin ödeyecekleri taksit tutarını, 960,53 TL olarak hesapladı. İlgili hizmet için bir kereliğine 52,50 TL tutarında kredi tahsis ücreti alınacağı bildirildi.

Türkiye Ekonomi Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu 2022

Türkiye Ekonomi Bankası’nın maaş müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmetine, bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı kanalı ya da banka şubeleri aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.