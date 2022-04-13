Yeni dönemde nakde olan ihtiyacını karşılamak için bankaların promosyon kampanyalarını araştırmaya devam eden emekli vatandaşlara, Türkiye Ekonomi Bankası’ndan müjdeli haber geldi. Özel banka, ilgili kampanya şartlarını sağlayan tüm emeklilere 5 bin 250 TL’ye varan nakit ödeme yapacağını bildirdi.

Bankaların en önemli kalemlerinden biri emekli müşterileri oluşturmaktadır. Bu kapsamda emekli müşteri sayısını arttırmak amacı ile çeşitli kampanyalar düzenleyen bankalar, ilgili kampanyaları ile hem kendilerine hem de emekli vatandaşlara fayda sağlamayı hedeflemektedir. Yeni dönemde emekli vatandaşlar için kampanya geliştiren bankalardan biri de Türkiye Ekonomi Bankası olmuştur.

Türkiye Ekonomi Bankası tarafından geliştirilmiş olan emekli kampanyasına göre yeni dönemde emekli maaşı hesabını 3 yıllığına banka bünyesine taşıyan tüm yeni müşterilere, 5 bin 250 TL’ye varan ek ödeme yapılacağının bilgisi kaydedildi.

Türkiye Ekonomi Bankası Emekli Promosyonu 2022

Geliştirdiği avantajlı kampanyaları ile tanınan özel bankalardan biri olan Türkiye Ekonomi Bankası, yeni dönemde emekli müşteri sayısını arttırmak amacı ile promosyon kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Banka, ilgili hizmetinin yalnızca yeni müşterileri için geçerli olduğunu belirtirken, emekli maaşlarına göre değişiklik gösteren promosyon ödemesi tutarlarını şu şekilde bildirdi:

0-1.500 TL (1500 TL dahil değil) aralığında emekli maaşı alanlara: 1.850 TL

1.500- 2.500 TL (2.500 TL dahil değil) aralığında emekli maaşı alanlara: 2.300 TL

2.500 TL’den daha fazla emekli maaşı alanlara: 2.750 TL

Türkiye Ekonomi Bankası Ek Emekli Kampanyası 2022

Türkiye Ekonomi Bankası geliştirmiş olduğu yeni dönem emekli promosyonu kampanyasına ek olarak bir kampanya daha geliştirdiğini duyurdu. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan ek kampanya haberine göre emekli maaşı hesabını taşıyan ve bu esnada yakınını da banka bünyesine dahil eden yeni müşterilere 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL daha karşılıksız nakit ödemesi yapılacağı bilgisi kaydedildi.

Türkiye Ekonomi Bankası Emekli Kampanyalarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Türkiye Ekonomi Bankası tarafından geliştirilmiş olan emekli kampanyalarından yararlanmak için ek bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. Söz konusu emekli maaş hesabının bankaya taşınması, kampanyalardan yararlanılması için yeterlidir.