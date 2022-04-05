CHP lideri Kemal Kılıçlaroğlu bugün yapacağı grup toplantısında hangi konuları ele alacak? Kemal Kılıçlaroğlu'nun başkanlığında gerçekleşecek grup toplantısı saat kaçta yapılacak?

CHP lideri Kemal Kılıçlaroğlu bugün yapacağı grup toplantısında hangi konuları ele alacak? Kemal Kılıçlaroğlu'nun başkanlığında gerçekleşecek grup toplantısı saat kaçta yapılacak?

TBMM'de yapılacak grup toplantısında hangi konuların ele alınacağı merak ediliyor. CHP lideri Kılıçlaroğlu'na geçtiğimiz günlerde Erdoğan tarafından tazminat davası açılmıştı. Twitter'daki paylaşımı ve 22 Mart'taki grup toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle dava edilen Kılıçlaroğlu, dün yaptığı Twitter paylaşımında bazı söylemlerde bulundu. Çektiği video ile birlikte bazı açıklamalarda bulunan Kılıçlaroğlu, tahsildar kelimesinin anlamını ve bunun kötü birşey olmadığını belirterek; "Ayıp olan şey bunu halk için yapacağın yerde beşli çete için yapman" ifadelerini kullandı.

Kılıçlaroğlu'nun bugün yapacağı konuşma içerisinde davayla ilgili konular da yer alacak. CHP lideri Kılıçlaroğlu dün açıklanan enflasyon değerlerini de konuşmasında dile getirecektir. Kemal Kılıçlaroğlu'nun yapacağı konuşma bugün saat 13.30'da gerçekleşecek. Birçok gündem maddesini ve dava konusuna ilişkin açıklamalar yapması beklenen Kılıçlaroğlu'nun hangi söylemlerde bulunacağı merak edilmekte.

Yapılacak konuşmada en önemli maddelerden bir tanesi olan dün TÜİK tarafından açıklanan son 20 yılın en büyük enflasyon oranı gündeme getirilecek. Kılıçlaroğlu tarafından yapılacak diğer bir madde ise Erdoğan'ın kendisine açtığı dava hakkında olacak. CHP grup toplantısı, Kılıçlaroğlu'nun başkanlığında gerçekleşecek. 5 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek konuşmada Kılıçlaroğlu hangi gündem maddelerini ele alacağı da merak konusu olmuş durumda. Yapılacak konuşma canlı olarak Halk Tv üzerinden ve CHP sosyal medya hesaplarından canlı olarak vatandaşlara aktarılacak.

Gündemde birçok konu ve olay bulunurken yapılacak konuşmada hangi durumların ele alınarak nasıl yanıtlar verileceği merak konusu olmuş durumda. Kemal Kılıçlaroğlu tarafından yapılacak açıklamalarda davaya ilişkin konular ve dün açıklanan enflasyon oranları en önemli konular arasında yer alıyor. Bugün yapılacak toplantıda tüm gündem maddelerinin sırasıyla konuşulması bekleniyor.