Ekonomi gündeminde yer alan olumsuz gelişmelere kayıtsız kalamayan Akbank, yeni dönemde tatile çıkmak isteyen, ev kurmak isteyen, eğitim masraflarını karşılamak isteyen ya da diğer gündelik ihtiyaçları için nakit desteği almak isteyen vatandaşlara, Direkt Kredi kampanyası ile hizmet sunacağını açıkladı. İşte Akbank’ın yeni dönem Direkt Kredi hizmetine ilişkin haberin devamı…

Bir süredir ekonomi alanında yaşanan olumsuz gelişmeler, vatandaşların nakit anlamında mağdur olmalarına ve buna bağlı olarak da çözüm yolları aramalarına sebep oldu. Gündelik hayatı yüksek oranlı zamlar aracılığı ile etkileyen ekonomi piyasalarına karşın vatandaşın yanında yer aldığını göstermek isteyen bankalar, bu esnada arka arkaya güncel kampanyalarını yayınlamaya başladılar. Söz konusu güncel kampanyalardan birisi de Akbank tarafından yayınlandı.

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olarak hizmet veren Akbank, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik durumlara karşın vatandaşın nakitsiz kalmaması gerektiği düşüncesinde olduğunu belirterek, nakde ulaşmayı kolaylaştıran Direkt Kredi kampanyasının detaylarını paylaştı.

Akbank Direkt Kredi 2022

Geliştirdiği kampanyalar sayesinde her gün müşteri sayısını arttırmayı başaran Akbank, yeni dönemde de güncel kampanyaları ile müşterilerinin yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda Direkt Kredi kampanyası geliştirdiğini duyuran banka, söz konusu hizmetinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Akbank tarafından geliştirilmiş olan Direkt Kredi kampanyasının üst limiti 100 bin TL olarak belirlendi. Banka, ilgili hizmeti için herhangi bir başvuru belgesine, kefile ya da teminata ihtiyaç olmadığını bildirdi.

Akbank Direkt Kredi Örnek Hesaplama Tablosu

Akbank tarafından geliştirilmiş olan 100 bin TL limitli Direkt Kredi kampanyasının azami vade sayısı 36 ay, aylık ortalama faiz oranı ise yüzde 2,11 olarak belirlendi. İlgili hizmetten 10 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı 426,62 TL olarak hesaplandı.

Akbank Direkt Kredi Başvurusu 2022

Akbank tarafından geliştirilmiş olan Direkt Kredi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı kanalı, çağrı merkezi ya da banka şubeleri aracılığı ile hizmet başvurusunda bulunabilmektedirler.