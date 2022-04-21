Yılın tüm yorgunluğunu yaz aylarında geçireceği güzel bir tatil ile atmayı planlayan ancak mevcut ekonomik şartlar içerisinde bu isteğine ayıracak yeterli bütçesi olmayan vatandaşlara Setur’dan müjdeli haber geldi. İşte Setur ve World arasında yapılan iş birliğinin ayrıntıları…

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte birçok vatandaş yaz tatili planı yapmaya başladı. Ancak döviz kurlarında ve altın piyasasında gözlenen ani yükselişler, vatandaşların yapmak istedikleri tatillerin harcamaları için destek arayışı içerisine girmesine sebep oldu.

Artan konaklama ve diğer turizm masraflarından sonra güzel bir tatil yaparak yılın yorgunluğunu atmak isteyenlere, Türkiye’nin tatil kampanyaları ile ünlenmiş firmalarından biri olan Setur’dan müjdeli haber geldi. Yapı Kredi Bankası ile el sıkıştığını ilan eden Setur, ilgili şartları sağlayan tüm vatandaşların tatil masraflarına 600 TL tutarında destek olacağını bildirdi.

Setur ve Yapı Kredi Bankası El Sıkıştı!

Yeni dönemin gelmesi ile birlikte Rusya- Ukrayna savaşı ve diğer faktörler çerçevesinde dalgalı hareketlerini sürdürmeye devam eden ekonomi piyasaları, gündelik hayat içerisinde satın alınan hizmetler eve hizmet ürünlerine yeni zamların yapılmasına yol açtı. Bu çerçevede zamlanan hizmetlerden biri olan turizm hizmetleri, havaların ısınması ile birlikte tatil planı yapmaya başlayan vatandaşların hayal kırıklığına uğramalarına sebep oldu.

Artan turizm masrafları karşısında güzel bir tatil yapmak için nakdi desteklere ihtiyaç duyan vatandaşlara, ülkenin iki önemli isminden müjdeli haber geldi. Setur ve Yapı Kredi Bankası, tatil planı yapan vatandaşlar için el sıkıştığını duyurarak, ilgili tatil kampanyasının detaylarını paylaştı.

Setur- Yapı Kredi Bankası Tatil Kampanyası 2022

Setur ve Yapı Kredi Bankası’nın iş birliği çerçevesinde geliştirilmiş olan tatil kampanyasının detayları belli oldu. İki kurumdan gelen açıklamaya göre tatil masrafları 5 bin TL ile 7 bin 500 TL arasında değişiklik gösteren vatandaşlara 300 TL, 7 bin 500 TL ve üzeri tutarlarda olan tatil masraflarında ise vatandaşlara 600 TL tutarında Worldpuan kazanma şansının verildiği bildirildi.

Setur ve Yapı Kredi Bankası’nın ortaklığında geliştirilmiş olan 600 TL limitli tatil kampanyasından yararlanmak için bankanın bireysel müşterisi olunması gerektiği ve World özellikli kartlara sahip olan herkesin bu kampanyadan faydalanabileceği bilgisi paylaşıldı. Kampanyaya başvuru yapabilmek için son tarih ise 30 Nisan olarak belirlendi.

Setur- Yapı Kredi Tatil Kampanyası Başvurusu 2022

Setur ve Yapı Kredi ortaklığında geliştirilmiş olan tatil kampanyasına, Setur’un çağrı merkezi, Setur acenteleri ve World Mobil aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.