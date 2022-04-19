İkinci el araç satın alacaklara Vakıfbank’tan ayrıcalıklı oranlarla taşıt kredisi desteği sunulacak. En uygun faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla 2. el taşıt kredisi…

Otomotiv sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle fiyatlar yükselemeye devam ediyor. Artan fiyatlara karşı vatandaşlar ise en uygun finansman arayışlarına devam ediyor. Avantajlı oranlarla taşıt kredisi kullanarak vatandaşların hayalini kurdukları araçlara kavuşmalarının sağlanması hedefleniyor. 48 aya varan vade olanakları ile rahat bir ödeme planında da yararlanarak istediğiniz araca kolayca sahip olmaları için vatandaşlara uygun kredi olanakları sunulacak.

Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi Kampanyası

Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi avantajlı faiz oranları ve ödeme seçenekleri ile vatandaşların artan otomobil fiyatlarına rağmen hayallerindeki araca kavuşmalarını sağlamayı hedefliyor. 48 aya varan vade imkanı ile yüzde 1,59 faiz oranlarından da yararlanarak vatandaşların dilediği ikinci el aracı rahatça satın alması sağlanacak. 100.000 TL taşıt kredisi için 3.199 TL taksit tutarı ile işlem yapılabilmektedir. Güvenli ikinci el araç alım – satım sistemi sayesinde de taşıt kredisi kullanırken ayrıca Vakıfbank’ın birçok avantajından da yararlanılması mümkündür.

Uygun Geri Ödeme Seçeneklerinden Yararlanın!

Taşıt kredisi kullanarak hayallerindeki araca kavuşmak isteyenler farklı ödeme seçeneklerinden yararlanabilmektedir. Vakıfbank taşıt kredisi kapsamında 3 ay erteleme olanakları da sağlanmaktadır. 3 ay ödemesiz taşıt kredisi fırsatından yararlanabilir veya aylık eşit taksitli ya da 3 ayda bir taksitli gibi diğer ödeme planlarıyla bütçenize uygun şekilde ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Birbirinden cazip avantajlar ile taşıt kredisi fırsatından kolayca yararlanabilirsiniz.

GASS ile Güvenli Vakıfbank’tan Bir İlk Daha!

Vakıfbank üzerinden ikinci el araç satın alacaklara özel avantajlar sunulmaya devam ediyor. Uygun oranlarının yanı sıra 2. el taşıt kredilerinde getirilen ön rehin teminatı sayesinde araç alım satımı hem alıcılar hem de satıcılar için Vakıfbank aracılığıyla daha güvenli hale getirilmiştir. Güvenli Araç Satış Sistemi (GASS), satış işleminden önce satıcının araç satış bedelinin garanti altına alınmasını ve alıcının da taşıt kredisi kullanabilmesini sağlamaktadır.