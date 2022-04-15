Otomobil sektöründe Nisan ayına özel fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Yüzde 0,99 faizle taşıt kredisi kullanarak hayalinizdeki otomobile kavuşabilirsiniz!

Araba almak isteyenler son dönemde artan fiyatlar nedeniyle uygun finansman araştırmalarına devam ediyorlar. Nisan ayı itibariyle son fırsatları değerlendirmek isteyen birçok kişi ise fiyatlar daha da artmadan ve faiz oranları yükselmeden taşıt kredilerinden yararlanmak istiyor. Ford, Nissan ve Honda’nın sevilen modellerinde Koçfinans desteği ile yüzde 0,99 faizli kredi fırsatları herkesi araç sahibi yapmaya hazırlanıyor.

Ford Binek ve Ticari Araçlarda Nisan Ayı Kampanyası

Türkiye’de en fazla tercih edilen otomobil markalarından biri olan Ford, Koçfinans işbirliği ile yüzde 0,99 faiz oranları ile kredi vermeye devam ediyor. Nisan ayı boyunca en özel faiz oranlarından yararlanarak vatandaşların dilediği modeli satın alması için destek sunulacak. Tourneo, Transit ticari modelleri başta olmak üzere, diğer binek araçlarda da 100.000 TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranları ile sunulmaya devam ediyor.

Nissan Modellerinde Yüzde 0,49 Faizle Kredi İmkanı!

Koçfinans Nisan ayına özel Nissan kampanyalarında taşıt kredisi faiz oranlarını neredeyse sıfıra kadar çekti. 2021 Micra modellerinde 100.000 TL ve 2022 model Micra Modellerinde 80.000 TL kredi 12 ay vade, yüzde 0,99 faizle sunulmaya devam ediyor. 2022 model MY Qashqai modellerinde ise 200.000 TL kredi, 24 ay vade ve sadece yüzde 0,49 faiz oranları ile satın alınabilecek.

Honda Civic Kampanyası Devam Ediyor!

Honda’nın en sevilen ve yaygın olarak tercih edilen otomobil modellerinden Civic için Koçfinans işbirliği ile Nisan 2022’ye özel kampanyalar devam ediyor. Civic Premium, Elegance ve Executive + ECO modellerinde geçerli olmak üzere 120.000 TL kredi, 15 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranları ile sunulacak.

Otomobil almak isteyenlere cazip teklifler sunan Koçfinans, her geçen gün artan otomobil fiyatlarına karşı araç sahibi olmak isteyenlere taşıt kredisi olanakları ile destek vermeye hazırlanıyor. Üç modelde duyurulan düşük faiz oranları ise vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı.