Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre bakanlık bünyesinde lise mezunu kamu personeli istihdam edilecek. Bakanlık bünyesinde daimi olmak üzere tam zamanlı kamu personeli aranıyor. Başvuru için kılavuz yayınlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de işsizlik Mart ayında %0,5 oranda arttı. Uzun yıllardır Türkiye’nin en büyük sorunları arasında yer alan işsizlik sorunu pandemi döneminde hızla artarken, ekonomik koşulların vatandaşları zorlamaya başladığı son dönemlerde bu problemin etkileri de büyümeye başladı. Hal böyle olunca iş arayan milyonlarca vatandaş, çeşitli iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor. Özellikle kamu personeli olarak çalışmak üzere ilanları araştıran vatandaşlar için Tarım ve Orman Bakanlığı bir personel alım ilanı daha yayınladı. Daha önce Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirileceğini duyuran Tarım ve Orman Bakanlığı, lise mezunu personel alımı gerçekleştirecek.

Bakanlık Başvuru Kılavuzunu Yayınladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre bakanlık bünyesinde daimi olarak, tam zamanlı çalışacak kamu personeli istihdam edilecek. Bakanlık, söz konusu personel alım ilanı için başvuru kılavuzunu da Kamu Personeli Alım İlanları sayfası üzerinden yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde istihdam etmek üzere, KPSS şartı olmaksızın lise mezunu kamu personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 1 gemi adamı unvanında personel alımı yapılacak. Bakanlık tarafından yapılan ilana göre tam zamanlı çalıştırılmak üzere deneyimsiz, lise mezunu ve KPSS şartsız personel alımı gerçekleştirilecek.

Personel Adaylarında Aranan Şartlar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan başvuru kılavuzuna göre işe alınacak personelde aranan şartlar şöyle:

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Lise mezunu olmak,

18 – 45 yaş arasında olmak,

Gemi adamı cüzdanı belgesine sahip olmak,

Aşçı ve aşçı yardımcısı belgesine sahip olmak,

Hijyen sertifikasına sahip olmak,

Trabzon ilinde ikamet etmek.

Kura Çekim Tarihi

Şartları karşılayan personel adayları için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 13 Nisan 2022 ile 18 Nisan 2022 tarihleri arasında başvuruları kabul edecek. Yapılan başvurular sonrasında Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonu’nda, 22 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00’da kura çekimi yapılacak ve adaylar belirlenecek.