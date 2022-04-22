Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, geçtiğimiz hafta ilk ödemeleri yapılmış olan tarım desteklerinin geriye kalan kısmının bugün 18:00 itibari ile hesaplara geçireceğini duyurdu. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftçi desteklerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Dünya genelinde yaşanan iklim krizinin ülkemizde de kuraklık ile kendini göstermesi, en önemli üretim alanlarımızdan biri olan tarım arazilerimizde olumsuz sonuçların gözlenmesine sebep oldu. Ürün sayısı azalan ve arazisi zarar gören çiftçiler hem kendi bütçeleri hem de ülkenin üretimden kazandığı tutarları için destek talebinde bulundular.

Geçtiğimiz haftalarda Tarım ve Orman Bakanlığı’na yapmış oldukları destek çağrıları olumlu sonuçlanan vatandaşlara, 3 farklı başlık altında hibe ödemelerinin yapılacağı duyuruldu. T.C. kimlik numarasının son rakamına göre yatırılan hibe ödemelerinin ilk partisi geçtiğimiz hafta yapılmışken, son parti için beklenen günün bugün olduğu duyuruldu.

Son Ödemeler Bugün Yatıyor!

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan çiftçi desteklerinin hesaplara aktarılmaya başladığını duyuran Bakan Vahit Kirişçi, T.C. kimlik numarasının son rakamı 6 ve 8 olan vatandaşlara da ödemelerin bugün saat 18:00 itibari ile yapılacağını bildirdi.

Çiftçiye Mazot ve Gübre Desteği!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili tarım destekleri paketinde yer alan gübre ve mazot desteğinin tutarlarının dekar başına ödeneceği bildirildi. İlgili hibe tutarları şu şekilde belirlendi:

Patates- Soya: 38 TL (8 TL gübre, 30 TL mazot)

Kanola- Aspir: 28 TL (8 TL gübre, 20 TL mazot)

Mercimek- Kuru Fasulye- Nohut: 32 TL (8 TL gübre, 24 TL mazot)

Yağlık Ayçiçek: 37 TL (8 TL gübre, 29 TL mazot)

Tane Mısır: 35 TL (8 TL gübre, 27 TL mazot)

Yem Bitkileri- Kuru Soğan: 27 TL (8 TL gübre, 19 TL mazot)

Çeltik- Kütlü Pamuk: 76 TL (8 TL gübre, 68 TL mazot)

Çavdar- Arpa- Buğday- Tritikale- Yulaf: 42 TL (20 TL gübre, 22 TL mazot)

Zeytin: 25 TL (8 TL gübre, 17 TL mazot)

Çiftçiye Genetik Kaynakları Desteği!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarım destekleri paketi içerisinde yer alan genetik kaynakları desteğinin birim başına verileceği bildirildi. Söz konusu yardım tutarları şu şekilde açıklandı: