İş arayanların uzun süredir beklediği o haber geldi! Tarım ve orman bakanlığı çalışan alımlarına başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ne zaman alım yapacak? Tarım ve Orman Bakanlığı alımları ne zaman olacak? işte detaylar...

İş arayanların uzun süredir beklediği o haber geldi! Tarım ve orman bakanlığı çalışan alımlarına başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ne zaman alım yapacak? Tarım ve Orman Bakanlığı alımları ne zaman olacak? işte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımları oldukça yakından takip edilirken binlerce kişinin beklediği o haber geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımlarının ne zaman yapılacağı en çok merak edilenler arasındaydı. Yapılan o açıklama uzun zamandır bekleyenlere müjde oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından verilen o haberde neler dendi?

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı

Kamuda istihtam sağlamak isteyen pek çok kişi sorulara yanıt ararken Fuat Oktay'dan gelen o haber herkesi sevindirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından birçok dalda yapılacak olan personel alımı mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri gibi pek çok alanda olacak. Peki personel alımları ne zaman yapılacak? İşte 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı...

İşsizsliğin oldukça yüksek olduğu bu günlerde iş arayan pek çok kişi gözlerini açıklama yapılacak yerlere çevirdi. Herkesin beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay milyonlara o müjdey verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSI bünyesinde alım yapılacağını söyleyen Oktay, 5 Bin 64 kişinin alım yapılacağı haberini verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere alınacak 5 Bin 64 kişi için detaylar henüz verilmezken alımların ne zaman yapılacağına dair bir detay verilmedi.