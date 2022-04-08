Türkiye'de artan enflasyon oranları ile birlikte tüm illerde açılan Tarım Kredi Marketleri 10 Nisan'a kadar devam edecek indirimleri açıkladı. Vatandaşın son günlerde büyük tepkileri sonrasında marketler kendi bünyelerinde ekstra indirim günleri başlattı. Tarım Kredi Marketleri'nden Çılgın İndirim Başladı! 10 Nisan'a Kadar İndirimler Sürecek! Ucuz Et ve Aktüel İndirimler

Türkiye'de artan enflasyon oranları ile birlikte tüm illerde açılan Tarım Kredi Marketleri 10 Nisan'a kadar devam edecek indirimleri açıkladı. Vatandaşın son günlerde büyük tepkileri sonrasında marketler kendi bünyelerinde ekstra indirim günleri başlattı.

Türkiye'de geçen hafta ve bu hafta yükselişe geçen manav fiyatları sonrasında vatandaşların tepkileri devam ediyor. Domates, salatalık, patates ve soğan fiyatlarının ani yükselişi vatandaşların cebini yakarken Tarım kredi marketleri 10 Nisan'a kadar sürecek indirimlerini başlattı. İşte detaylar haberde yer alıyor.

TARIM KREDİ MARKETLERİ 8-10 NİSAN HAFTA SONU FIRSATLARI

Tarım Kredi marketlerinde 8-10 Nisan tarihlerinde hafta sonu fırsatları yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde A101'de başlayan ekstra hafta içi indirimleri sonrasında vatandaşlar bulundukları ilde ki A101 marketlere akın etmişti. A101'in indirimlerine ise karşılık Tarım kredi marketlerinden yanıt geldi.

TARIM KREDİ MARKET YENİ ET FİYATLARI (7-10 NİSAN 2022)

Tarım kredi marketlerde yeni fiyatları belli oldu.

Buna göre ise kasapta dana pirzola 255 TL iken Et Süt Kurumu'nda 152 TL'den satışı gerçekleştiriliyor. Et Süt Kurumu yaptığı açıklamaya göre ucuz etlerin artık Tarım Kredi marketlerde de satılacağını açıkladı.

Kasapta Dana biftek 215 TL iken Et Süt Kurumu'nda 117,5 TL fiyatla satılıyor. Kasapta dana kıymanın fiyatı 150 TL iken Tarım kredi marketlerde kıymanın kilosu 83 TL yaptı.

Kasapta tavuk but fiyatı 49 TL iken tarım kredi markette 28 TL'den satılıyor. Tavuk fileto 83 TL iken 44,5 TL fiyatıyla satılıyor. Sucuk kg'sı 150 TL iken tarım kredi marketlerde 95 TL'den satışa çıktı.

TARIM KOOPERATİF MARKET TMO AYÇİÇEK YAĞI 5LT NE KADAR?

Tarım kredi marketlerde satışı gerçekleştirilen ayçiçek yağı fiyatları indirime girdi. Gelen indirimler sonrasında TMO ayçiçek yağı 5 litre fiyatı 129,00 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

MANAV ÜRÜNLERİNDE TAPTAZE KAMPANYA (TARIM KREDİ MARKET 7-10 NİSAN AKTÜEL)

Tarım Kredi marketleri için manav fırsatları 7 Nisan itibariyle duyuruldu. 8 Nisan itibariyle ise indirim fırsatları başladı. Cuma gününden itibaren Pazar gününe kadar devam edecek manav indirimleri sonrasında ise fiyatlar şu şekilde şekillendi;

Limon kg 6,75 TL, Portakal kg 6,75 TL, Salatalık kg 13,50 TL, paket mantar 11,50 TL gibi fiyatlarla satışa çıktı. Tarım kredi marketlerinde domates kg 16,50TL, patates kg 5,90 TL, soğan kg 4,20 TL gibi fiyatlarla satışta yer alıyor. Manav ürünlerinde ki taptaze kampanyalar 10 Nisan'a kadar devam edecek.