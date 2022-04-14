Artan enflasyon ile birlikte yükselen gıda fiyatları sonrasında Türkiye'nin dört bir tarafına kurulan Tarım kredi marketlerinde en uygun fiyatlı ürünler yer almaya devam ediyor. Tarım Kredi Marketleri Yağ Fiyatlarını Açıkladı, Geldiği Gibi Bitti! Tarım Kredi Market Yağ Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Artan enflasyon ile birlikte yükselen gıda fiyatları sonrasında Türkiye'nin dört bir tarafına kurulan Tarım kredi marketlerinde en uygun fiyatlı ürünler yer almaya devam ediyor. En kaliteli gıda ürünlerini en uygun fiyatlarla satışını gerçekleştiren Tarım kredi marketlerinde ayçiçek yağı fiyatları belli oldu. Piyasada en uyguna satılan yağ ürünleri geldiği gibi tükenirken vatandaşlar ise ayçiçek yağı bulmakta zorlanıyor. Ayçiçek yağ fiyatları ne kadar olacağı merak edilirken Tarım kredi marketlerinde ki indirim sonrasında ise vatandaşlar akın etti. İşte detaylar ve daha fazlası haberin devamında yer alıyor.

Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte tüm dünya ülkelerinde artan enflasyon rakamları sonrasında fiyatlar epey bir yükselmişti. Vatandaşları epey zor durumda bırakan bu gelişmeler sonrasında ise ayçiçek yağ fiyatları her geçen gün yükselmeye devam etti. Tarım kredi marketleri ise yaptığı kampanya ile birlikte en uygun ayçiçek yağı satışlarını gerçekleştiriyor. Yeni indirimler açıklandı, vatandaş akın etti.

TMO AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Zamlar öncesinde Tarım kredi marketlerinde 5 litrelik pet ayçiçek yağı 92 TL'den satışa sunulurken, enflasyon rakamlarının açıklanması, akaryakıta ve gübrelere gelen zam sonrasında ise üreticiler zamları yansıttı. Özellikle ulaşım ve nakliye sebebiyle marketlerinde üzerine kar koyarak satışını gerçekleştirdiği ayçiçek yağı fiyatları Türkiye'de son aylarda 200 TL rakamlarını görürken sonrasında ise Rusya'da kalan ayçiçek yağlarının gelmesiyle fiyatlar tekrar düştü.

Hükümet bu noktada gıda ürünlerinde ki KDV oranını %1'e düşürürken marketlerde indirimleri vatandaşlara yansıtmaya başladı. Tarım kredi marketleri ise son yaptığı kampanya ile birlikte 5 litrelik pet ayçiçek yağını 129 TL'den satışa sundu.

TMO ayçiçek yağı ürünleri Tarım kredi marketler ve PTT üzerinden satışa sunuluyor. Vatandaşların market önünde ki uzun kuyrukları sonrasında ise marketler yeni ayçiçek yağ ürünlerinin gelmesini bekliyor. Ayçiçek yağ fiyatlarına Mayıs ayına kadar ekstra bir zam beklenmezken vatandaşlar bayramın gelmesi ile birlikte 129 TL üzerinden TMO ayçiçek yağlarını almaya çalışmakta.

PTTAVM ve Tarım kredi marketleri üzerinden vatandaşlar ayçiçek yağ sipariş vermeye başladı. 129 TL fiyatı Mayıs ayına kadar Tarım kredi marketlerinde geçerli olacak.