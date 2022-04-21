Türkiye'de artan gıda fiyatlarının ardından vatandaşlar kaliteli ürünleri uygun hesaplı satın almak istemektedir. Tarım Kredi Marketler Hafta Sonu İndirimlerini Açıkladı! Temel Gıda Ürünlerinde Büyük İndirim Başladı!

Türkiye'de artan gıda fiyatlarının ardından vatandaşlar kaliteli ürünleri uygun hesaplı satın almak istemektedir. Vatandaşlar tarafından merakla takip edilen marketler arasında yer alan Tarım kredi marketleri ise hafta sonu indirimlerini açıkladı. Türkiye'de 81 ilde birçok yere şubesi kurulan Tarım kredi marketlerinde vatandaşların ilgisini çekecek indirimler yer almaya devam ediyor. Özellikle son dönemde artan et fiyatlarının ardından Tarım kredi marketlerinde tavuk ve et ürünlerinin indirime girmesi vatandaşları mutlu etmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise hafta sonu indirimleri dikkat çekti. İşte indirimler ve detaylar gursesgazetesi.com adresinde..

Tarım kredi marketleri indirimli kataloğunu paylaştı. Katalogda ayçiçek yağı, şeker, kırmızı mercimek, tuz ve birçok üründe indirimler aktif olarak başladı.

21 Nisan - 24 Nisan Tarım Kredi Market İndirimli Ürünler

Tarım kredi marketlerinde 21 Nisan itibariyle başlayan indirimler hafta sonunu da kapsıyor. 21 Nisan - 24 Nisan tarihleri arasında birçok ürüne indirim geldi. Gelen indirimlerin ardından ise vatandaşlar Tarım kredi marketlerine akın etti. İşte bayram öncesi son Tarım kredi market indirimleri..

21 Nisan itibariyle Tarım kredi marketlerinde nar ekşisi 28,90 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor. Artan peynir fiyatlarının ardından 600 gr beyaz peynir 47,90 TL fiyatıyla katalogda yerini aldı. Akdu peynirleri ise 21,90 TL'lik fiyatı ile raflarda ki yerini alırken, 1 litre şalgam ise 5,95 TL indirimli fiyatta satışta. İşte diğer indirimli ürünler..

Dondurulmuş pizza çeşitleri 29,90 TL

Osman pirinç 2,5 kg 35,50 TL

Poşetli tavuk kg 79,90 TL

5 kg un fiyatı 45,00 TL

400 gr yayla balı 24,90 TL

1 kg Filiz çay 42,90 TL

Tarım kredi marketlerinde 5 litre zeytinyağı 269 TL fiyattan satışa çıktı.

670 gr bezelye konserve 5,90 TL

Hazır çorba çeşitleri 6,25 TL

250 gr türk kahvesi 35,95 TL

380 gr Gül reçeli 11,25 TL

300 gr hurma 9,95 TL

140 gr Kral marka kemal paşa tatlısı 28,90 TL

21 Nisan itibariyle Tarım kredi marketlerinde Ramazan ayı erzak kolisi 169,00 TL fiyatla satışta..