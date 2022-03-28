Artan enflasyon ile birlikte zamlanan gıda fiyatları sonrasında Türkiye gündemi uzun bir süre değişmiyor. Vatandaşlar ramazan koli alımları için marketlerin kampanyalarını incelerken Tarım kredi marketlerde ramazan koli fiyatları ne kadar olacak merak ediliyor.

Artan enflasyon ile birlikte zamlanan gıda fiyatları sonrasında Türkiye gündemi uzun bir süre değişmiyor. Vatandaşlar ramazan koli alımları için marketlerin kampanyalarını incelerken Tarım kredi marketlerde ramazan koli fiyatları ne kadar olacak merak ediliyor.

Döviz kuru ile birlikte artan gıda fiyatları sonrasında insanlar bu sene işleyecekleri hayırlarda ramazan koli fiyatlarını araştırıyor. Ramazan koli fiyatları geçen senelere oranla daha az içerikli ve daha yüksek olurken bu sene Tarım Kredi marketlerinde neler olacağı ve fiyatları merak ediliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

TARIM KREDİ MARKET RAMAZAN KOLİSİNDE NE VAR?