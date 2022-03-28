Artan enflasyon ile birlikte zamlanan gıda fiyatları sonrasında Türkiye gündemi uzun bir süre değişmiyor. Vatandaşlar ramazan koli alımları için marketlerin kampanyalarını incelerken Tarım kredi marketlerde ramazan koli fiyatları ne kadar olacak merak ediliyor.

Artan enflasyon ile birlikte zamlanan gıda fiyatları sonrasında Türkiye gündemi uzun bir süre değişmiyor. Vatandaşlar ramazan koli alımları için marketlerin kampanyalarını incelerken Tarım kredi marketlerde ramazan koli fiyatları ne kadar olacak merak ediliyor.

Döviz kuru ile birlikte artan gıda fiyatları sonrasında insanlar bu sene işleyecekleri hayırlarda ramazan koli fiyatlarını araştırıyor. Ramazan koli fiyatları geçen senelere oranla daha az içerikli ve daha yüksek olurken bu sene Tarım Kredi marketlerinde neler olacağı ve fiyatları merak ediliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

TARIM KREDİ MARKET RAMAZAN KOLİSİNDE NE VAR?

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  • Tarım Kredi Anadolu Kırmızı Mercimek 1 Kg
  • Tarım Kredi Anadolu Nohut 1 Kg
  • Tarım Kredi Pilavlık Bulgur 1 Kg
  • Tarım Kredi Osmancık Pirinç 1 Kg
  • Tarım Kredi Filiz Çay 500 Gr
  • Tarım Kredi Siyah Zeytin 900 Gr
  • Tarım Kredi Ayçiçek Yağı 1 Lt
  • Tarım Kredi Toz Şeker 1 Kg
  • Tarım Kredi Domates Salçası 830 Gr
  • Tarım Kredi Burgu, Fiyonk, İnce Uzun, Spagetti Makarna 4 x 500 Gr
  • Tarım Kredi Un 1 Kg
  • Tarım Kredi Türk Kahvesi 100 Gr
  • Hurma 250 Gr
  • İyotlu Sofra Tuzu 750 Gr
  • Pakmaya Kakaolu Puding 145 Gr

TARIM KREDİ MARKET RAMAZAN KOLİ FİYATI

Tarım kredi marketlerinde yer alacak ramazan kolisi içeriğinde birçok ürün yer alırken fiyatlar ise açıklandı. Tarım kredi marketlerde ramazan kolisi fiyatları şu şekilde..

Fiyat: KDV dahil 169,00 TL.