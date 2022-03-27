Türkiye'de artan gıda fiyatları sonrasında devlete bağlı organik ürün satışı gerçekleştirilecek olan Tarım Kredi Marketler birçok il ve ilçelerde açıldı. Bu marketler ile birlikte vatandaşların ihtiyaçları daha uygun fiyatlara ve kaliteli ürünlerle gerçekleştirilebilecek. Tarım Kredi Market Nisan İndirimleri Açıklandı! Tarım Marketler Bim, Şok ve A101'e Adeta Meydan Okudu! Şok İndirimler.. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Türkiye'de artan gıda fiyatları sonrasında devlete bağlı organik ürün satışı gerçekleştirilecek olan Tarım Kredi Marketler birçok il ve ilçelerde açıldı. Bu marketler ile birlikte vatandaşların ihtiyaçları daha uygun fiyatlara ve kaliteli ürünlerle gerçekleştirilebilecek. Tarım Kredi Market Nisan İndirimleri Açıklandı! Tarım Marketler Bim, Şok ve A101'e Adeta Meydan Okudu! Şok İndirimler.. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Tarım Kredi Marketleri'nin Nisan ayından itibaren geçerli olacak indirimleri ile birlikte adeta Şok, Bim ve A101'e meydan okudu. Son dönemlerde ayçiçek yağı ve şeker ürünlerinde yaşanan problemler sebebiyle vatandaşların tepkisini alan büyük marketler alternatif arayışlarına girmişti. Tarım Kredi Marketleri üzerinde gerçekleşecek indirimler ile vatandaş adeta nefes alacak. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Tarım Kredi Marketleri Nisan Ayı Aktüel Kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde geçerli olacak 30 Mart - 6 Nisan kataloğu ile vatandaşlara en uygun fiyatlı ürünleri sağlamaya çalışıyor. Özellikle organik ve kaliteli ürünler ile hesaplı olması vatandaşların tercih etmelerinde ki en büyük sebep oluyor. İşte indirime giren o ürünler..

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde sebze ve meyve ürünlerinde indirim başladı. İşte o ürünler..

Portakal kg fiyatı 5,50 TL

Kuru soğan kg fiyatı 1,85TL

Limon kg fiyatı 4,75TL

Ispanak kg fiyatı 6,45TL

Patates kg fiyatı 4,75TL

İşte diğer indirimli ürünler..

• Kızılay maden suyu 6’lı fiyatı 8,95 TL

• Eşil mercimek 1 kg fiyatı 23,90 TL

• Patlamalık mısır 1 kg fiyatı 7,90 TL

• Mudurnu çiftliği peynir fiyatı 23,95 TL

• Hellim peyniri 220 gr fiyatı 13,90 TL

• Sahlep dondurulmuş 1 kg fiyatı 17,90 TL

• Nar ekşisi 350 gr fiyatı 28,90 TL

• Granola fiyatı 15,95 TL

• Molfix Jumbo 30’lu fiyatı 54,90 TL

• Bingo soft yumuşatıcı fiyatı 27,90 TL

• Hoşbeş fiyatı 6,95 TL

• Osmancık pirinç 1 kg fiyatı 13,90 TL

• Erpiliç bonfile piliç fiyatı 56,90 TL

• Domates salçası 830 gr fiyatı 9,90 TL

• Familia tuvalet kâğıdı fiyatı 16’lı 39,90 TL

• Familia havlu rulo 6’lı fiyatı 19,90 TL