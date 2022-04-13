Tarım Kredi Kooperatif marketler, 12 – 13 Nisan 2022 tarihleri arasında satışa sunduğu indirimli fırsat ürünlerini duyurdu. Bu tarihlerde Tarım Kredi marketlerde hangi ürünler indirime girdi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mart ayında yıllık enflasyon %61,14’e yükseldi. Bu seviye Türkiye’de 20 yılın zirvesi olarak kaydedilirken, hızla yükselen enflasyon sonrası hemen hemen her ürün ve hizmette de hızla fiyat artışı yaşandı. Dolar kurunun yükselmesi ve petrol fiyatlarının artması, zamlara doğrudan etki ederken, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimine başlaması da son dönemlerde ürün fiyatlarına etki eden gelişmeler arasında yer aldı. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Rusya’nın sıvı yağ yüklü gemilerin geçişine izin vermemesi ile birlikte ayçiçek yağı fiyatları da hızla artış gösterdi. Temel gıda ürünlerinde ve market ürünlerinde görülen yüksek fiyatlar sonrası marketler arasında indirim yarışı başladı ve bu kez de Tarım Kredi Kooperatif marketler fırsat ürünlerini duyurdu.

Tarım Kredi Marketler Fırsatlarını Duyurdu

Tarım Kredi marketler tarafından yapılan fırsat duyurusu, 12 – 13 Nisan tarihleri arasında geçerliliğini koruyor. Ramazan ayına özel olarak duyurulan fırsat ürünleri, indirimli olarak raflarda yer alacak. Piyasa ortalamasına göre uygun fiyatlarla temel gıda satışları gerçekleştiren Tarım Kredi marketlerinde, 12 – 13 Nisan 2022 tarihlerinde indirimli fırsat ürünleri yer alacak. Temel gıda ürünü ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ve bütçesine uygun hareket etmek isteyen vatandaşlar için bu tarihlerde cazip fırsatlar bulunuyor.

Tarım Kredi Marketlerde İndirimli Fırsat Ürünleri

Ramazan ayına özel olarak duyurulan indirimlerle birlikte, 12 – 13 Nisan 2022 tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatif marketlerde fırsat ürünleri ve fiyatları şöyle: