Gıda ürünlerinin çeşitli faktörler çerçevesinde giderek zam aldığı şu günlerde “Tarladan Sofraya” sloganı ile uygun fiyatlı hizmet veren Tarım Kredi Market, yeni indirimli ürün kataloğunu yayınladı. İşte Tarım Kredi Market’in yeni kataloğuna ilişkin ayrıntılar…

Bir süredir ekonomi piyasalarının dalgalı hareketler sergiliyor olması, gıda fiyatlarının da zam almasına sebep oldu. Ayçiçek yağı zamları ile başlayan süreç, et, süt ve diğer ürün gruplarına yansıyan zamlar ile devam etti. Bu esnada yapılan zam oranlarından ciddi derecede etkilenen vatandaş bütçeleri, iflas bayrağını çekme noktasına geldi.

Her yeni güne bir zam haberi ile uyanan vatandaşlar, hiç değilse temel gıda alışverişlerini uygun fiyatlar karşılığında yapabilmek adına ucuz fiyatlı marketleri araştırmaya başladılar. Bu noktada devreye giren Tarım Kredi Market, yeni haftanın indirimli ürün kataloğunu yayınlayarak birçok gıda kategorisinde indirime gittiğini duyurdu.

Tarım Kredi Market Meyve- Sebze Ürünleri İndirimi

Direkt olarak tarladan market mağazalarına getirdiği meyve ve sebze ürünlerini, diğer zincir marketlere göre çok daha uygun fiyatlardan satışa çıkaran Tarım Kredi Market, yeni haftada da meyve sebze indirimine gittiğini duyurdu. Marketin yeni kataloğunda yer alan ürünlerin satış fiyatları şu şekilde belirlendi:

Limon 1 kg: 6,90 TL

Kabak 1 kg: 9,90 TL

Salatalık 1 kg: 11,90 TL

Havuç 1 kg: 5,50 TL

Ankara Armudu 1 kg: 6,50 TL

Tarım Kredi Market Temel Gıda Ürünleri İndirimi

Son zamanlarda hem ekonomi piyasalarında gözlenen ani yükselişler hem de diğer faktörler çerçevesinde giderek zamlanan temel gıda ürünleri, vatandaşların en temel besin ihtiyaçlarını dahi karşılayamamalarına sebep oldu. Tarım Kredi Market, vatandaşların besin ihtiyaçlarını karşılayamamalarına göz yummak istemediği için yeni haftada ürün indirimine gittiğini duyurdu. Söz konusu ürünlerin satış fiyatları şu şekilde belirlendi:

Beyaz Peynir 600 g: 47,90 TL

Osmancık Pirinç 2,5 kg: 35,50 TL

5 kg Buğday Unu: 45 TL

KÖY-TAV Poşetli Tavuk: 79,90 TL

Yerde Riviera Zeytinyağı 5 kg: 269 TL

Tarım Kredi Market Diğer Gıda Ürünleri İndirimi

Yeni haftanın kataloğunda yer alan Tarım Kredi ürünlerinin satış fiyatları şu şekilde belirlendi: