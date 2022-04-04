Döviz kurlarında gözlenen dalgalı hareketler ve Rusya- Ukrayna savaşının sebep olduğu tedarik problemlerinden ötürü gıda sektörünün zam rekortmeni olan ayçiçek yağına, Tarım Kredi eli dokundu. Market TMO ayçiçek yağı ürünlerini satışa çıkararak, uygun fiyatlar karşılığında satış yaptığını duyurdu.

Yeni dönemde çeşitli siyasi ve ekonomik faktörler çerçevesinde satış fiyatına en çok zam yapılan gıda ürünlerinden biri olan ayçiçek yağı, vatandaşların bütçelerini zorlamaya başladı. Bu noktada devreye giren Tarım Kredi TMO ürünlerini satışa çıkardığını duyurarak, ürünlerin satış fiyatlarının piyasanın oldukça altında olduğunu duyurdu.

Tarım Kredi Market Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

5 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarının 200 TL’yi aştığı günlerde mağaza bünyesine Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ayçiçek yağı ürünlerini dahil ederek zincir market sektörüne damgasını vurmayı başaran Tarım Kredi, ramazan ayı için özel bir fiyat politikası belirledi. Market, TMO ayçiçek yağı ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde güncelledi:

TMO 1 Litrelik Ayçiçek Yağı: 27 TL

TMO 3 Litrelik Ayçiçek Yağı: 99 TL

TMO 5 Litrelik Ayçiçek Yağı: 129 TL

A101 Market Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

Sahip olduğu binlerce mağaza sayesinde zincir market sektörü içerisinde birkaç adım öne acıkmayı başaran A101 Market, ramazan ayı için özel bir kampanya başlattığını duyurdu. Market, bünyesinde satışa sunmuş olduğu ayçiçek yağı ürünlerinin güncel satış fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Biryağ 1 Litrelik Ayçiçek Yağı: 47,90 TL

Biryağ 2 Litrelik Ayçiçek Yağı: 89,50 TL

Yudum 4,5 Litrelik Ayçiçek Yağı: 147,90 TL

Orkide 2 Litrelik Ayçiçek Yağı: 89,50 TL

Yudum 1,5 Litrelik Ayçiçek Yağı: 57,95 TL

Komili 5 Litrelik Ayçiçek Yağı: 165 TL

Sırma 0,5 Litrelik Ayçiçek Yağı: 26,95 TL

Vera 2 Litrelik Ayçiçek Yağı: 64,50 TL

Abalı 2 Litrelik Ayçiçek Yağı: 89,50 TL

ŞOK Market Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

Türkiye’nin her noktasında mağazası bulunan zincir marketlerden biri olan ŞOK Market, ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmeler ve Rusya- Ukrayna savaşının sebep olduğu ayçiçek yağı tedarik sorunlarından sonra yeni haftanın güncel ayçiçek yağı fiyatlarını şu şekilde belirledi: