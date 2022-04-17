T.C. Tarım Bakanlığı 5000 yeni kamu personeli alacağını duyurdu. Kamu personeli olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber verildi. Vatandaşlar, şartları ve koşulları araştırmaya başladı. Peki; 2022 Tarım Bakanlığı personel alımı başladı mı? Tarım Bakanlığı kamu personel alım şartları neler?

Tarım Bakanlığı 5000 kamu personeli alacağını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından yapılan açıklamada istihdamı artırmak amacıyla 5000 kamu personeli alınacağı duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Vekiller ile toplantı yapan Kirişçi, toplantı sonrasında duyurular yaptı.

Bakanlıktan, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere 5000 kamu personeli alınacağına yönelik açıklama geldi. İstihdamı artırmak ve işsizliğin önüne geçmek için yapılacak olan alımda 5000 kişinin kamu personeli olarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde göreve başlayacak olması vatandaşların ilgisini çekti. Kamu personeli olarak çalışmak isteyen vatandaşlar internette T.C. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin açıklamasını ve personel alım detaylarını araştırmaya başladı. Peki; Bakan Vahit Kirişçi açıklamasında neler söyledi?

Bakan Vahit Kirişçi'nin Açıklaması

“Sabah yapmış olduğumuz bir toplantıda sektör temsilcileri ile bir araya gelerek toplantı yaptık. Burada çok şeyler öğrendik. Onlar ile bizim tarıma karşı bakış açımızı paylaştık. Bizim Bakanlığımızın adı tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığı." diyen Vahit Kirişçi sözlerine "Bünyemizde sadece tarım yoktur, aynı zamanda ülkemizin tarım topraklarından daha fazla ormanlarımız da var.” diyerek devam etti.

Açıklamasında Devlet Su İşleri'ne de değinen Kirişçi; “Diğer taraftan ise, bizim DSİ gibi devasa bir genel müdürlüğümüz var. Ülkemizde su yönetiminden, suyun tarlaya kadar, içme suyu olarak meskenlere ve sanayi tesislerine kadar ulaştırılmasında gerçekten önemli bir görev yapan Devlet Su İşleri'miz var.” şeklinde konuştu.

Bakan Kaşıkçı'nın açıklamasında en çok dikkat çeken nokta ise kamu personel alımlarına ilişkin sözleriydi. Kaşıkçı; “Ortalama 150 bin kadar bünyemizde istihdam eden çalışanlarımız var. Şu anda 145 bin civarında çalışanımız bulunurken bundan sonra ilan edeceğimiz kamu personel alımı ile birlikte 5000 civarı alım ile birlikte 150 bin kamu personele ulaşacağız.”

Açıklamaların ardından vatandaşlar kamu personeli alım ilanlarını araştırmaya başladı. Kamu personeli ilanlarına vatandaşlar İŞKUR resmi internet sitesi, Alo 170- Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ve kendilerine en yakın İŞKUR dairelerinden ulaşabilecek. Henüz ilanlar resmi olarak vatandaşlara sunulmasa da, sürecin ilerleyen haftalarda tamamlanması ve alımların başlaması bekleniyor.