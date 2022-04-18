Spor Toto Süper Lig 33.hafta karşılaşmasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Taraftarium24 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı izle, kralbozguncu Galatasaray Malatyaspor kaçak maç izle, netsportv izle..

Spor Toto Süper Lig'de 33.hafta karşılaşmalarında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor takımını ağırlıyor. Ligde kötü günler geçiren Galatasaray evinde küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20:30'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak. İzleyiciler Galatasaray Yeni Malatyaspor karşılaşmasını şifresiz izlemek için arama yapıyorlar. 18 Nisan Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı izle, şifresiz izle! Galatasaray Yeni Malatyaspor beIN Sports canlı izle.. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

18 Nisan 2022 Pazartesi günü Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor takımını ağırlıyor. 33. hafta karşılaşmasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli bir şekilde takip edilirken evlerinde yayın dekoderi olmayan vatandaşlar ise internetten karşılaşmayı ücretsiz ve şifresiz olarak takip etmek istemektedir. 18 Nisan Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı izle, şifresiz izle! Galatasaray Yeni Malatyaspor beIN Sports canlı izle.. İşte daha fazlası ve detaylar haberde yer alıyor.

18 NİSAN GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI İZLE

Haftanın kapanış mücadelesi Galatasaray ve Yeni Malatyaspor tarafından oynanacak. SüperLig'de son sırada bulunan Yeni Malatyaspor'un ligden düşmesi kesinleşti. Aralarında 21 puan bulunan ikilinin yapılacak maç sonrasınnda nasıl bir değişime uğrayacağı merak ediliyor. Ev sahibi olan Galatasaray son 6 karşılaşmasında 4 yenilgi alırken, Yeni Malatyaspor ise son 6 karşılaşmasında 5 yenilgi almış durumda. Ev sahibi ekip 3 puanı alarak kümeyle bağlantısını kesmek isterken Yeni Malatyaspor ile karşılaşmasında hangi takımla sahaya çıkacak?

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak olan karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Evlerinde dekoderi olmayan vatandaşlar ise Galatasaray Yeni Malatyaspor karşılaşmasını internet üzerinde yayınlayan kanal arayışına girmektedirler.

GALATASARAY YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Mohamed

Yeni Malatya: Ertaç, Kenan, Campi, Awuku, Hafez, Azubuike, Nshimirimana, Dicko, Donsah, Mustafa, Tetteh

Süper Lig yayınlarını yurt dışı kaynaklı sitelerden izlemek isteyen vatandaşlar ise "jestyayın, selcuksportshd, netsportv" gibi aramalar yapmaktadır. Galatasaray Yeni Malatyaspor karşılaşmasını da bu web sayfalarından izlemek isteyen vatandaşlar çeşitli aramalar yapmaktadır. Sizlerde bu web sayfaları üzerinden karşılaşmayı takip etmek için yaptığınız aramalarda ulaşamadığınız web sayfalar için araştırmalara devam etmeniz gerekmektedir.

GALATASARAY YENİ MALATYASPOR BEİNCONNECT TEK MAÇLIK PAKET SATIN ALMA

18 Nisan Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı izlemek için beIN Connect üzerinden tek maçlık paket satın alabilirsiniz. Tek maçlık paket dışında yeni üyelere özel kampanyalara ulaşarak Galatasaray Yeni Malatyaspor karşılaşmasını izleme imkanına erişebilirsiniz.