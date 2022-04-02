TBMM'de yakın zamanda gerçekleştirilmesi beklenen oturum ile birlikte artık ev alım - satım işlemleri belediyelerin yanı sıra noterlerden de gerçekleştirebilecek. Yapılacak bu düzenleme sonrasında ise yoğunlukları indirmek hedef alınırken araba alım satım işlemleri gibi noterden gerçekleştirilebilmesi mümkün olabilecek.

TBMM'de yakın zamanda gerçekleştirilmesi beklenen oturum ile birlikte artık ev alım - satım işlemleri belediyelerin yanı sıra noterlerden de gerçekleştirebilecek. Yapılacak bu düzenleme sonrasında ise yoğunlukları indirmek hedef alınırken araba alım satım işlemleri gibi noterden gerçekleştirilebilmesi mümkün olabilecek. Tapu Noter Ücretleri 2022 - Tapu İşlemleri Noter'de Ne Kadara Yapılıyor? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

TAPU NOTER ÜCRETLERİ

Tapu işlemlerinde genel olarak dairenin raiş bedeline göre bedel çıkarken noterler ekstra bir ücret alacak mı merak ediliyor.

Tapu işlemleri için noterde yer alacak vatandaşlar ekstra bir ücret olup olmadığını merak ediyor. Raiş bedeli üzerinden çıkan tapu ücretleri artık noterler üzerinden de hızlı bir şekilde tamamlanabilir hale geliyor.

Tapu işlemleri için noter aracılığıyla yürütecek olan vatandaşlar ise ekstra bir ücret olup olmadığını araştırmaktadır. Tapu işlemlerinde noterlerin alacağı ücretlerin açıklanması durumunda detaylar gursesgazetesi.com adresinde yer alacak.

Noter vekalet ücreti : 192 TL

vekalet : 192 TL Noter tapu vekalet ücreti : 240 TL [ampersand] 650 TL

vekalet : 240 TL [ampersand] 650 TL Avukata vekalet verme ücreti : 192 TL

: 192 TL Muhasebe vekalet verme ücreti : 192 TL

: 192 TL Noter genel vekaletname ücretleri: 192 TL

TAPU'DA NOTER DÖNEMİ ARTIK BAŞLIYOR!

Daire alım satım gibi işlemlerde online randevu alınarak gerçekleştirilen işlemler artık noterler tarafından da yapılabilecek. Gelecek yeni düzenleme ile birlikte Nisan ayının sonuna doğru gerçekleştirilmesi muhtemel işlemler arasında yer alan tapuda noter dönemi ile birlikte bürokrasinin yükünü hafifletmek baz alındı. Konu ile ilgili hukukçular ve gayrimenkul yatırım danışmanları açıklamalarda bulundu.

Gelen bu açıklamalar doğrultusunda ise yakın bir süre içerisinde tapu işlemleri artık noterlerden gerçekleştirilebilecek. Vatandaşlar şehirlerinde bulunan noter dairelerinden işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirerek tapularını alabilecekler. Bu sayede online ortamlar üzerinden randevu almak gibi işlerle uğraşmayacak olan vatandaşların üzerinden de büyük bir yük kalkmış olacak.