Twitter'da bugün itibariyle gündem olan suwen esprisi nedir, içimde suwen var esprisi nedir? Twitter'da gündeme oturan Suwen espirisi ile ilgili milyonlarca tweetler atıldı. Suwen Nedir? İçimde Suwen Nedir? Twitter'da Gündem Olan Suwen Esprisi Nereden Çıktı?

Twitter'da bugün itibariyle gündem olan suwen esprisi nedir, içimde suwen var esprisi nedir? Twitter'da gündeme oturan Suwen espirisi ile ilgili milyonlarca tweetler atıldı. Sosyal medya kullanıcıların sık sık esprisini gördüğü suwen ile ilgili paylaşımlar saatler geçtikçe artıyor. Kullanıcılar ise esprinin nereden çıktığını anlamaya çalışırken gursesgazetesi.com editörleri değerli okuyucularına esprinin çıkış hikayesini aktarıyor. İşte detaylar haberde yer alıyor.

SUWEN ESPRİSİ NEDİR?

Bir iç giyim, ev giyim markalarından birisi olan Suwen ile ilgili sosyal medyada paylaşımların sayısı saatler geçtikçe artıyor. Kullanıcılar sosyal medyaya düşen bir fotoğraf sonrasında Suwen akımı başlattı. İşte bu akım sonrasında ise Twitter'da paylaşımların ardı arkası kesilmiyor.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU!

Reklam afişinde Melisa Aslı Pamuk'un oynadığı Suwen markası ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında kullanıcılar esprinin nereden çıktığı ile ilgili araştırmalarda bulunuyor.

"İçimde suwen var" esprisi o kadar sık paylaşılıyor olacak ki Twitter gündemine girdi.

Son saatlerde Suwen ile ilgili 12,8 bin tweet atılırken 11 Nisan gününde en fazla trafik alan paylaşımlar arasında kendine yer buldu.

Vatandaşların "İçimde suwen var" afişine gösterdiği ilgi sonrasında espriler ve goygoy paylaşımların sayısı her dakika artmaya devam ediyor.

İşte "İçimde suwen var" espirisi ile ilgili en fazla etkileşim alan paylaşımlar..