Sosyal medyada dolaşan iddialara göre süt fiyatlarına yeni zam yolda.. Süt Fiyatlarına Yeni Zam Geliyor! Marketlerdeki Süt Rafları Boşaltılıyor! A101, Bim, Şok, Migros Güncel Süt Fiyatları

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre süt fiyatlarına yeni zam yolda.. Temel ihtiyaç ürünlerine son aylarda gelen zamlar sonrasında vatandaşlar yeni fiyatları araştırmaya devam ediyor. Süt fiyatlarına zam geleceği haberi sosyal medyaya bir anda düşerken vatandaşlar ise yeni süt fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Sosyal medyada bir hesabın iddialarına göre ise marketlerin süt raflarını boşalttığı iddia edildi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise güncel süt fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte Bim, Şok, A101 ve Migros marketlerde güncel süt fiyatları haberimizin devamında yer alıyor.

SÜT FİYATLARINA ZAM MI GELİYOR?

Türkiye'de enflasyonun artması ile birlikte her gün gıda ürünlerine gelen zamların önüne geçilemiyor. Vatandaşların her gün fiyat takibi yaptığı gıda ürünlerinde ise yeni bir zamın yolda olduğu bilgisine ulaşıldı. Süt fiyatlarına gelecek zam araştırılırken Bim, Şok, A101 ve Migros marketlerde süt fiyatları araştırılıyor.

Dünyada enerji fiyatlarının artması, Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte birçok ülkede ekonomik krizin doğmasına sebebiyet verdi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise vatandaşlar güncel süt fiyatlarını araştırmaya başladı.

SÜT'E TAHMİNİ %30 ORANINDA ZAM YAPILACAK!

Sosyal medyada dolaşan kulis bilgilerine göre ise marketlerde ki süt raflarının boşaltılmaya başlandığı ve bu hafta içerisinde sütün litre fiyatına ortalama %30 oranında zam yapılacağı bilgisine ulaşıldı. İşte güncel Bim, Şok, A101 ve Migros süt fiyatları..

BİM GÜNCEL SÜT FİYATLARI

Bim Dost Süt 1 Litre 9,90 TL

Diğer fiyat bilgilerine erişilemedi.

A101 GÜNCEL SÜT FİYATLARI

Pınar Süt Yağlı 1 Litre 14,95 TL.

Birşah Süt Yarım Yağlı 1 Litre 8,50 TL

Pınar Süt Yarım Yağlı 200 ml 3,95 TL

Pınar Süt (%3,3 Yağlı) 500 ml 9,35 TL

İçim Süt Laktosuz 1 Litre 13,95 TL

Birşah Süt Günlük Pastorize Yağlı 1 Litre 9,90 TL

Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre 8,50 TL

ŞOK GÜNCEL SÜT FİYATLARI

Mis Süt Yarım Yağlı 1 Litre 8,50 TL

Mis Süt Yağsız 1 Litre 9,95 TL

İçim Organik Süt 200 Ml 5,95 TL

İçim Rahat Laktozsuz Süt 1 Litre 13,95 TL

Mis Yağlı Süt 500 ml 5,75 TL

Mis Pastörize Süt 1 Litre 10,50 TL

MİGROS GÜNCEL SÜT FİYATLARI