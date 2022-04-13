İzleyicilerin uzun süredir beklediği Süslü Korkuluk dizinden beklenmeyen haber geldi. Önce Esra Bilgiç krizi derken şimdi de dizinin adı değişti. Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Süslü Korkuluk dizisinin adı Terzi olarak değiştirildi. Terzi başrol oyuncular belli oldu. Terzi ne zaman yayınlanacak?

Uzun süredir ekranlarda olmayan Çağatay Ulusoy geçtiğimiz haftalarda yeni projesi için kamera karşısına geçmeye hazırlanmış ve tüm hayranlarını oldukça sevindirmişti. Çağatay Ulusoy yeni dizisi için herkesi sevindirirken diziden beklenmeyen haberler art arda geldi. Dizinin önce adı sonrada kadrosu değişti.

Uzun süredir sorunlu bir dönemden geçen ve akıbeti bir türlü belli olmayan dizi Süslü Korkuluk'un adı değişti. Artık Terzi ismiyle ekranlara gelmeye karar veren diziden şoke eden bir ayrılık yaşandı. Daha dizi başlamadan bu kadar sallantılı konular içinde yer alması ise büyük ilgi çekti. Terzi dizisinin erkek başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy olsa da kadın başrol oyuncunun durumu henüz belirlenememişti.

Terzi Dizisi Nerede Yayınlanacak?

Son olarak Esra Bilgiç'in Terzi'nin başrol kadın oyuncusu olacağı konuşulmuştu. Dizide belli başlı anlaşmazlıklar yaşandığı için kadroda ve yapımda yer almayacağını belirten Esra Bilgiç kadrodan çekilmişti. Dizide yaşanan aksilikler sadece bu kadarıyla da sınırlı kalmadı. Başta TV8 ile anlaşma sağlayan Terzi, sonrasında çıkan bir anlaşmazlık nedeniyle dijital platforma taşındı. Bu haberden önce başarılı oyuncu Alina Boz ile anlaşma sağlanmış fakat dijital platformda olacağını duyan güzel oyuncu projeden çekilmişti.

Daha sonrasında kadroda yer alan Esra Bilgiç anlaşma şartlarını kendisine uygun bulmayarak diziden ayrılma akrarı vermişti. Hem kadrosunda hem de dizide birçok değişikliğin yapılmasının ardından dizinin yayın tarihinin uzayacağını düşünen izleyicilere setten fotoğraf geldi.

Terzi Dizi Oyuncuları

Geçtiğimiz günlerde setten gelen bir fotoğrafla dizinin çekimlerine başlandığını duyuran ekip küçük bir detayla büyük ilgi çekti. Adı süslü korkuluk olacağı konuşulan dizi için paylaşımda Terzi yazması görenleri şoke etti. Dizinin sürekli değişen kadrosu gibi isminin de değişmesi görenleri şaşırttı. Süslü Korkuluk adıyla daha çok beğenilen yapımın adının değiştirilmesi TV izleyicilerinin üzülmesine de neden oldu. Dizide kadın başrol konusunda kimi seçtikleri henüz bilinmese de yaz aylarında yayınalanacak dizi için izleyiciler oldukça heyecanlı.