Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Alino Boz'un olduğu Süslü Korkuluk yayın tarihi için gün saymaya başladı. İzleyicileri bir hayli heyecanlandıran yapım Süslü Korkuluk ekranlara bomba gibi gelmeyi bekliyor. Peki süslü korkuluk hangi kanalda yayınlanacak? Süslü Korkuluk ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Alino Boz'un olduğu Süslü Korkuluk yayın tarihi için gün saymaya başladı. İzleyicileri bir hayli heyecanlandıran yapım Süslü Korkuluk ekranlara bomba gibi gelmeyi bekliyor. Peki süslü korkuluk hangi kanalda yayınlanacak? Süslü Korkuluk ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Oyuncu kadrosuyla birlikte sosyal medyaya damga vuran Süslü Korkuluk yayınlanmaya gün sayıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanacağı konuşulan dizinin Disney Plus'ta yayın haklarının alınması izleyicilerin de kafasının karışmasına neden olmuştu. Hangi kanalda yayınlanacağı konusunda bazı değişiklikler yapılan Süslü Korkuluk dizisine son olarak QEsra Bilgiç krizide vurdu.

Süslü Korkuluk Hani Kanalda?

Son olarak Ramo dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç daha önce Ramo setine çıkarmış olduğu sorunlarla da gündemde yer almıştı. Şimdi de Süslü Korkuluk dizisine günler kala maaşına zam istediği iddia edilen Esa Bilgiç kadrodan çıkarıldı. Bu iddialar sonrası henüz bir açıklama gelmese de dizinin şimdiden oluşan hayranları ne zaman yayınalancağını oldukça merak ediyor.

Uzun süredir TV ekranlarında yer almayan Alina Boz ve Çağatay Ulusoy'un Süslü Korkuluk dizisindeki beraberliği sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça beğenilmişti. En son iki isim de dijital platformlarda yer almış fakat TV izleyicilerinden uzakta kalmışlardı.

Süslü Korkuluk Hangi Gün Yayınlanacak?

Şimdi hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla büyük bir hayran kitlesi edinen Süslü Korkuluk'ta bazı değişikliklere gidildi. Hem oyuncu kadrosundan Esra Bilgiç'in çıkarıldığı yönünde iddialar olan Süslü Korkuluk hem de TV8 kanalında yayınlanmayacağına dair iddialarla gündeme geldi. Henüz yayın günüyle ilgili bir gelişme paylaşılmadı.

Süslü Korkuluk Saat Kaçta Başlayacak?

Süslü Korkuluk TV8 izleyicileri ile buluşmaya gün sayarken hiç beklenmedik bir olay oldu. Süslü Korkuluk dizisinin tüm yayın haklarını satın alan Disney Plus sonrası dizinin TV8'de yayınlanmaması kararına varıldı.