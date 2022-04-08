Tartışmaların ardı arkası kesilmeyen Survivor yarışmasında sular durulmuyor. Yarışma içerisinde yaşanan tartışma, sosyal medyaya da taşındı. Tartışmada ikiye bölünen takipçilere sürpriz bir isim de dahil oldu.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor All Star'da bu sene tartışmalar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Yarışmacıların yanı sıra takipçiler de adeta ikiye bölündü. Hemen hemen her bölümde yaşanan gerilime bir yenisi daha eklenmişti. Geçtiğimiz günlerde Nisa ve Nagihan arasında yaşanan tartışma herkes tarafından tepki topladı. İkili arasında sık sık yaşanan gerilim yeni bir boyuta taşındı. Nisa Bölükbaşı, milli atlet Nagihan Karadere'nin doping kullandığı hakkında büyük bir iddida bulundu. Bu iddianın ardından hem yarışma içinde hem de sosyal medyada sular durulmadı.

Federasyon Açıklama Yaptı

Nisa Bölükbaşı'nın iddiaları ardından gündeme gelen doping ile ilgili Atletizm Federasyonu da açıklama yaptı. Federasyon Karadere'nin doping kullanım iddialarını yalanlarken, Nisa Bölükbaşı için "Survivor izleyicilerinin takdirine bırakıyoruz" açıklamasını yaptı. Bu açıklama ile birlikte pek çok ünlü isim de tartışmaların odak ismi haline geldi. Sosyal medyadan yaptıkları açıklamalar ile yarışmacıya destek verdi.

Gözden kaçırmayın 7 Nisan Survivor All Star Ödül Oyununu Kim Kazandı? Survivor Bil Bakalım Oyunu Kazananı Kim 7 Nisan

Survivor'un O İsmi Nagihan'ı Destekledi

Sosyal medyada iki yarışmacının da hayranları bu konu ile ilgili görüşlerini belirtirken, sürpriz isim de dahil oldu. Daha önce 2 şampiyonluğu bulunan eski Survivor yarışmacısı Turabi, Nagihan hakkında açıklamalarda bulundu. Nisa Bölükbaşı'nın iddialarının üzerine Turabi de Nagihan'ı destekleyen açıklamalarda bulundu. Böylelikle ikili arasında yaşanan tartışmaya bir destek de Turabi'den gelmiş oldu.

"Survivor Efsanesisin" Açıklamasında Bulundu

Turabi yaşanan tartışma üzerinde dün Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda Nagihan Karaderi'yi destekler nitelikte açıklamalar yaptı. "Sen bir Survivor efsanesisin" diyen Turabi, tartışmadaki tarafını belirlerken aynı zamanda Nagihan Karadere'ye destek oldu. "Survivor'a verdiğin emek tartışılmaz anca alkışlanır" ifadesi ile de yarışmacıya olan desteğini bir kez daha göstermiş oldu.

Bu açıklamasından sonra Turabi bir paylaşım daha yaptı. Nagihan'ın yanı sıra Nisa'nın da emeği olduğunu, bu tartışmaların doğal olduğunu vurguladı. Eski yarışmacı, iki yarışmacı ve diğer yarışmacıların ruh halini ve açlık durumlarını göz önünde bulundurarak bu tartışmaların normal olduğunu söyledi. Takipçilere de daha ılımlı yaklaşmaları gerektiğini söyleyen Turabi, yarışmacılarının ailelerini ve sevenlerini işaret ederek; "Yapmayın" dedi.