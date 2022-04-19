Survivor All Star heyecanı sürüyor. İzleyiciler ise elenen ismi araştırıyor. Survivor All Star 2022 kim elendi araması günün en çok arananlarından oldu? Peki; 19 Nisan Survivor All Star kim elendi? Adaya kim veda etti? Habere ilişkin detaylar gursesgazetesi.com'da!

Survivor All Star 2022'de heyecan ve kıran kırana mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yalnızca sekiz kişi kalan Ünlüler ekibi bu hafta yapılan bütün dokunulmazlık oyunlarından galibiyetle ayrılarak Survivor gündemine damga vurdu. Haftayı başarıyla tamamlayan Ünlüler ekibi dün akşam, 18 Nisan tarihinde yapılan dokunulmazlık oyununu da kazanarak bu haftayı yarışmacı kaybı olmadan tamamladı. Bu sonuçların ardından Gönüllüler takımının bu haftanın kötü sonuçları nedeniyle içlerinden bir ismi elemesi belli oldu. Peki; elenme potasına giren isimler kim? 19 Nisan yokluk adasına kimler gidecek? Survivor Yokluk Adası nedir?

Survivor Yokluk Adası Nedir?

Survivor'ın 2022 All Star sezonunda yeni gelen unsur sezonun başından bu yana en çok dikkat çeken şey olmuştu. Yokluk adası ismi verilen bu ada, elenme potasında olan isim için adeta ceza niteliğinde olan bu adayı Acun Ilıcalı;

"Bundan sonra dokunulmazlık dört tane olacak. Bundan sonra dördüncü eleme adayını performans birincisi belirlemeyecek. Bu haftadan itibaren elenmeye aday olan isimler, bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı yokluk adası. Yokluk adasının şartları şöyle:

Adada 24 saat tek başınıza kalacaksınız. Teknik ekipten hiçkimse olmayacak, eviniz olmayacak, sadece bir battaniye ve siz olacaksınız. 24 saat hiçkimse yok, konuşabileceğiniz tek şey güvenlik kamerası olacak. Hiçkimseyle konuşmadan 24 saat geçireceksiniz.

Eğer çekimlerden dolayı süre uzarsa takımınıza katılabileceksiniz. Bir avuç pirinciniz olacak ve sınırsız suyunuz olacak. Günün belli vakitlerinde güvenlik kamerasına belli bir işaret yapıp konuşma yapacaksınız. Gece de evsiz bir ortamda, o şartlarda yaşayacaksınız.

Yakınlarda bir yerde sağlık ekibimiz olacak. Biz sizi izleyeceğiz ve herhangi bir tehlike söz konusu olmayacak." sözleriyle ifade etmişti. Potaya giren elenme adayları için zorlu bir gece olan yokluk adası cezasında 19 Nisan yokluk adasına hangi ismilerin gittiği ise merak konusu oldu.

19 Nisan Yokluk Adasına Kim Gitti?

Survivor All Star'da bu hafta 4 isim eleme potasına girerek yokluk adasına gitti. Haftanın bütün dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler takımından; Evrim, Ayşe ve Nisa yokluk adasının yolunu tutmuştu. Dün akşam kaybedilen dokunulmazlık oyunun ardından ise konseyde adı çıkan Yağmur, yokluk adasının yolunu tuttu.

Survivor Kim Elendi? 19 Nisan 2022

Survivor'da gönüllüler takımının eleme adayları olan Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur arasından hangi ismin adaya veda edeceği programın takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki; 19 Nisan 2022 Survivor kim elendi?

Adaya veda eden isim SMS oylaması ile bu akşam belli olacak. Halk oyundan kimin isminin çıkacağı ise merak konusu.