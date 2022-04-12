Survivor'da bu akşam kim elendi, kim gitti 12 Nisan 2022? Salı akşamı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından google arama motorunda en çok sorgulanan konular arasında. Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler yarışmasında eleme adayları Barış, Gizem, Parviz ve Ayşe arasında Survivor kim elendi, adaya veda etti sorusunun cevabı 12 Nisan Survivor SMS sıralaması 2022 oy sonuçlarına göre belli oldu. İşte Survivor'a veda eden isim...

Bu hafta Salı günü gerçekleşen eleme konseyi öncesinde ödül oyunu için kıyasıya mücadele eden iki takım SMS oylaması için adaylarını dokunulmazlık oyunlarının ardından seçmişti. Buna göre; Ayşe, Barış, Gizem ve Perviz eleme adayı olarak potadaki isimlerden oldu. "12 Nisan 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, kim gitti?" soruları programın sıkı takipçilerinin an itibarıyla gündeminde yer alıyor. Öte yandan son dokunulmazlığı kazanan taraf ünlüler takımı olmuştu. Peki, 12 Nisan 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi? İşte detaylar...

Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Survivor yarışmasında bu gece heyecan dolu bir konsey gecesi yaşanacak. Geçtiğimiz gün oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetmiş ve haftanın son eleme adayı Ayşe olmuştu. İşte milyonların merak ettiği kim elendi sorusunun yanıtı...

SURVİVOR'DA 4. DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ!

Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda ünlüler takımından Sema ile gönüllüler takımından Evrim karşılaştı. İki ismin mücadelesinden Evrim'in geri dönüşü mücadeleye damga vurdu.

Nefesleri kesen dokunulmazlık mücadelesinde kadınlar oyununu gönüllüler takımı kazandı. Erkekler oyununda ise ünlüler takımı ezici bir farkla kazanmayı başardı ve oyun en iyiler mücadelesine döndü. En iyiler mücadelesinde kazanan taraf ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Haftanın ilk üç dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından çıkan eleme adayları şöyle:

- Barış

- Gizem

- Perviz

Peki, son eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dün oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetti ve haftanın son eleme adayı Ayşe oldu.