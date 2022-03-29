TV ekranlarının en çok izlenen yarışması Suvivor All Star'da ilginç görüntüler ortaya çıktı! Birleşme partisinde ortaya çıkan ikilinin görüntüleri görenleri şoka soktu.

TV ekranlarının en çok izlenen yarışması Suvivor All Star'da ilginç görüntüler ortaya çıktı! Birleşme partisinde ortaya çıkan ikilinin görüntüleri görenleri şoka soktu. İşte Suvivor birleşme partisindeki o görüntüler...

Gözden kaçırmayın Survivor 1 Nisan Cuma Adaya Veda Eden O İsim Belli Oldu!

Birleşme Partisindeki Görüntüler Ağızları Açık Bıraktı!

TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor her sene oduğu gibi bu senede bomba gibi olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Birbirinden yetenekli yarışmacıların bir arada olduğu zorlu yarışma Survivor'da birleşme partisi ağızları açık bıraktı. İkilinin utanç verici görüntüleri sosyal medyada olay olurken görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o çok merak edilen görüntüler...

Dünyanın en zorlu yarışmalarından birisi olan Survivor All Star'da görenlerin ağzını açık bırakacak bir olay yaşandı. İkilinin utanç verici görüntüleri sosyal medyada olay olurken görüntüler hızla dağılmaya devam etti. İki yarışmacının o görüntüleri olay oldu. Peki o yarışmacılar kim? detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

Hem açlığın hem de fiziksel zorluğun zirvede olduğu Survivor bu sene All Star olarak ekranlara geldi. Geçmiş yılların en başarılı yarırşmacılarının yer aldığı Survivor'da görenlerin ağzını açık bırakacak olaylar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak birleşme partisinin yapıldığı Survivor'da utanç verici görüntüler ortaya çıktı.

Survivor'da izleyicileri ekrana kilitleyen birleşme partisinde yarışmacılar kısa süreliğine de olsa yarışmanın zorluğuna kısa bir ara verdi. Yarışmacıların eğlendiği ve doyasıya yiyp içtiği Survivor All Star da ikilinin görüntüleri sosyal medyada olay oldu. O ikili öyle bakıştı ki görenler nefret iddialarını da ortaya attı.

Yayınlanan All Star bölümlerinde dikkat çeken birleşme partisinde eski sevgili olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı ağzıları açık bırakan görüntüler ortaya koydu. İkilinin şarkı söylediği sıradaki bakışmaları görenleri hayrete düşürdü. Nefret söylemlerini de ardından getiren o bakışlar ikilinin birbirlerini şarkı söylerken izlememelerinden bile belli oldu. İkilinin barışmasını isteyen sevenleri bu bakışların ardından son umutlarını da yitirdi.