TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden farklı yarışmacıların All Star birinciliği için kıyasıya mücadele verdiği Survivor All Star'da 4. eleme adayı belli oldu. Survivor Eleme potasına giren 4. eleme adayı kim oldu? Adaya kim veda edecek? İşte Survivor All Star SMS sıralaması sonuçları...

TV ekranlarının en sevilen yarışmalarından birisi olan Survivor All Star tüm zorluklarıyla devam ediyor. Bu sene All Star olarak düzenlenen yarışmada eleme potasındaki isimler izleyiciyi şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak Parviz'in isminin çıktığı eleme potasında 4. ismin kim olacağı oldukça merak ediliyor.

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Acun Ilıcalı'nın hem kurucusu hem de sunucusu olduğu Survivor All Star'da heyecan dorukta. Geçmişte yarışna birbirinden yetenekli ve güçlü yarışmacıların bu defa All Star'ı kazanmak için geri dönmesi ve yarışmaya hayallerinin kaldıkları yerden devam etmesi üzerine elemeler daha heyecanlı bir hale gelmiş durumda.

Survivor 4. Eleme Adayı Kim Oldu?

Çemberin daralması ve artık sadece en güçlü isimlerin kalmasıyla birlikte eleme günlerinde potaya kimin isminin gireceği izleyici tarafından oldukça merak ediliyor. Hem fiziki hem ruhsal hem de psikolojik savaşın verdiği Survivor All Star'da son olarak yokluk adası uygulaması getirilmişti. Acun Ilıcalı ve ekibi tarafından yapılan Yokluk adası uygulaması yarışmacılar için çok daha zorlu bir ortam yaratmaya yönelik oldu.

Normal adaya kıyasla yokluk adası adından da belli olduğu üzere hiçbir şeyin olmadığı bir ada. Eleme potasında adı çıkan yarışmacının yokluk adasına tek başına gönderilmesi ve hiçbir şey olmadan 24 saat boyunca tek başına kalması yarışmacının gücünün sınanması ve cezalandırılması açıdan öne sürülen bir sistem.

Survivor'da Kim Elendi?

Son olarak yapılan oylamada 4 oyla adı eleme potasına giren Parviz ''Herkesin birbirini yazması normal. Çember oldukça daraldı ama şu an yazılmayı hakettiğimi düşünmüyorum. Adı yazılabilecek farklı arkadaşlar var.'' demişti. Konuşmalarının ardından adı 3. eleme adayı olan Parviz için yokluk adası da oldukça zorlayıcı bir şart oldu.

Surivor All Star Eleme Potasında Kimler Var?

Bu akşam yayınalanacak olan Survivor All Star'da 4. eleme adayının adının da belli olmasından sonra izleyicinin merakla izleyeceği bir eleme gerçekleşecek. Çıkacak 4. ismin belli olmamasıyla birlikte yarışma çok daha heyecanlı devem ediyor. Bu akşam yapılması beklenen konsyede 4. ismin çıkmasının ardından bir eleme gerçekleştirilecek.