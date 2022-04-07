TV ekranlarının en çok izlenen programı Survivor All Star'da soğuk esintiler esmeye devam ediyor. Son olarak 70. bölümüyle ekrana gelen Survivor All Star'ın 71. bölümünde neler yaşandığı ise büyük merak konusu oldu. Survivor All Star 71. Bölüm izle, Survivor All Star 71. bölüm fragmanı, Survivor All Star 71. bölüm özeti...

TV 8 ekranlarının en zorlu yarışmalarından birisi olan Survivor All Star bu sene diğer senelere kıyasla çok daha zorlu geçiyor. Birbirinden yetenekli ve deneyimli yarışmacıların birbirleriyle sonuna dek mücadele ettiği Survivor All Star'da yaşanan gerilim bitmek tükenmek bilmiyor.

Son olarak Nisa Bölükbaşı ve Nagihan Karadere arasında çıkan tartışma ve gerilim büyük iddiaları da ardında getirmişti. Nagihan Karadere'nin doping alarak yarışmalara çıktığını iddia eden Nisa Bölükbaşı sosyal medyada gündeme gelmiş ve tüm kullanıcıları ortadan ikiye bölmüştü.

Survivor All Star 71. Bölüm İzle!

Kimileri Nisa Bölükbaşı'nın bu iddialarına katılırken kimileri de bu iddiaların bir yalandan ibaret olduğunu ve Nagihan Karadere başarısının kirletildiğini öne sürdü. Bu iddiaların ardından ortalık alev yerine döndü. Survivor All Star 71. bölüm fragmanını izleyen pek çok kişi heyecanlandı. Cumartesi günü ekranlara gelecek olan Survivor All Star 71. bölümde Nagihan Karadere'yi kimse tanıyamadı. Öyle sözler etti ki...

Nisa Bölükbaşı'nın iddiaları karşısında sinirlerine hakim olamayan Nagihan Karadere oldukça iddiaları sözler söyledi. Nagihan Karadere ''Survivor'ı şimdi daha çok sevmeye başladım çünkü insanların benimle uğraşması Survivor'ı nasıl yaşadığını gösterir. Rakiplerimin uykularını iyi kaçırıyor. Benim Survivor'da daha finale gitmeden teslim olmamı istiyorlar. Tam savaşçı Nagihan'la bu saatten sonra karşılarındayım. ''

Survivor All Star 71. Bölüm Fragmanı İzle!

Başarılı yarışmacı Nagihan Karadere'nin bu söylediklerinden sonra adada nelerin yaşanacağı oldukça merak edilirken Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümde yarışmacıların bir hayli zorlandığı da göründü.