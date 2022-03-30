Tv8 ekranlarının popüler ve reyting rekorları kıran yarışmalarından birisi olan Survivor'da 30 Mart 2022 Sms sıralaması merak ediliyor. Dün ki ada oylamasında Evrim, Hikmet, Yasin ve Gökhan eleme adayları olurken SMS sıralaması oldukça merak ediliyor. Survivor 30 Mart 2022 SMS Sıralaması.. Evrim, Hikmet, Yasin, Gökhan Survivor'dan Kim Elendi? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Tv8 ekranlarının popüler ve reyting rekorları kıran yarışmalarından birisi olan Survivor'da 30 Mart 2022 Sms sıralaması merak ediliyor. Dün ki ada oylamasında Evrim, Hikmet, Yasin ve Gökhan eleme adayları olurken SMS sıralaması oldukça merak ediliyor. Survivor 30 Mart 2022 SMS Sıralaması.. Evrim, Hikmet, Yasin, Gökhan Survivor'dan Kim Elendi? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Survivor'da 29 Mart Salı günü dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımının kazanması ile birlikte Gönüllüler takımında ada konseyi yaşandı. Ada konseyinin ardından Evrim, Hikmet, Yasin ve Gökhan eleme adayları oldu. 4 yarışmacı ada konseyinde eleme adayları arasında yer alırken SMS oylamasına katıldılar. 30 Mart Çarşamba Survivor SMS oylamasında sıralama nasıl oldu? SMS sıralamasında kim birinci geldi? İşte detaylar..

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA ELEME YAŞANACAK!

Survivor'da Ünlüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanması ile birlikte Gönüllüler takımında bu hafta eleme yaşanacak. Eleme adayları arasında yer alan Hikmet, Yasin, Gökhan ve Evrim arasından adaya kim veda edecek? Survivor SMS sıralaması nasıl sonuçlandı? İşte detaylar..

30 MART SURVİVOR SMS SIRALAMASI

Gönüllüler takımında SMS oylaması yapılırken halk tarafından gelen oylar ile birlikte SMS sonuçları nasıl oldu merak ediliyor. Survivor 30 mart sms sıralaması gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor..

Gönüllüler takımının SMS sıralaması 30 Mart 23:30'da gursesgazetesi.com adresinde yer alacak.

30 MART SURVİVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da bu akşam adaya veda edecek isim ne olacak merak ediliyor. İşte eleme adayları:

Evrim

Gökhan

Yasin

Hikmet

SMS sonucunda birinci gelen kişinin vereceği aday ile adaya veda edecek isimler arasında değişiklikler yaşanabilir.