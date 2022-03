TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor All Star'da gündeme yokluk adası vurdu. Yokluk adası kuralıyla Survivor All Star'da yarışmaya devam etmeye çalışan yarışmacıları neyin beklediği büyük merak konusu oldu. 2022 Yokluk adası şartları neler? Yokluk adasında yarışmacıları neler bekliyor?

TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor All Star'da gündeme yokluk adası vurdu. Yokluk adası kuralıyla Survivor All Star'da yarışmaya devam etmeye çalışan yarışmacıları neyin beklediği büyük merak konusu oldu. 2022 Yokluk adası şartları neler? Yokluk adasında yarışmacıları neler bekliyor?

Hiçbir sosyal hayat olmadan, teknolojiden, ailelerinden, yemek yemekten uzakta olan Survivor All Star yarışmacıları mücadelerine Dominik'te kaldığı yerden devamm ediyor. Dominik Cumhuriyeti'nde ıssız bir adada her şeyden uzakta olan yarışmacılar için daha da ıssız bir kural getirildi. Yokluk adası engeliyle karşı karşıya kalan Survivor All Star yarışmacılarını nelerin beklediği ise büüyk mera konusu oldu. Peki yokluk adası kuralları ne? yarışmacıları ne bekliyor? İşte tüm detaylarıyla 2022 Survivor yokluk adası şartları...

Survivor Yokluk Adasına Hangi Yarışmacı Gitti?

Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor All Star'da bu sene eski yarışmacılar yer alıyor. Geçmiş dönemlerde büyük başarılara imza atmış şampiyon ya da şampiyon adaylarıyla dolu olan Survivor All Star kadrosu sosyal medyada konuşulmaya devam ederken yarışmacıları pek çok zorluğun içinde yeni bir zorluk bekliyor. 2022 Survivor All Star şampiyonluğu için canını dişine takan yarışmacılar tüm zorluklarla mücadele etmeye çalışıyor.

Açlık, duygusal ve fiziksel sorunlar derken yarışmacıların bu şartlarda yarıştığı, şampiyonluk için çabaladıkları All Star'da yokluk adası gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda bu sene Survivor All Star'da yokluk adası kuralları olacak. Peki yokluk adasına hangi yarışmacı gönderilecek? Yokluk adası şartları neler? İşte tüm detaylar...

Eleme potasında adı çıkan yarışmacıların elenecek isim belli olana dek yokluk adasına gideceğini belirten Acun Ilıcalı yarışmanın zorluğunu bir tık daha arttırdı. Ada hayatının zor olmasının yanı sıra şimdi de yokluk adası gündeme geldi. Yarışmacıların 24 saat boyunca tek başına kalacağı yokluk adasında yemek olmayacak. İnsan olmayacak. Kameralar olmaya devam etse de herhangi bir sağlık sorunu olmadığı sürece insan gelmeyecek. Ev ya da battaniyenin de yokluk adasında olmayacağını belirten Acun Ilıcalı yarışmayı izleyenler için daha heyecanlı yarışanlar için ise çok daha zorlu bir hale getirdi. Yeni uygulamayı siz nasıl buldunuz?