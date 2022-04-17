2021/2022 Spor Toto Süper Lig sezonunda flaş iddia gündeme bomba gibi düştü. Süper Lig’de Bu Sezon Küme Düşme Kaldırılacak Mı?

Süper Lig her sene olduğu gibi bu senede oldukça iddialı geçti. Beyaz TV ekranlarında ise gündemi etkileyecek bomba bir gelişme düşerken taraftarlar böyle bir şeyin olup olmadığını araştırmaya başladı. Beyaz TV ekranlarında süper lig küme düşme haberleri gündemde büyük etki yarattı. Peki bu sezon küme düşme olacak mı? İşte detaylar..

KÜME DÜŞME KALDIRILACAK MI?

Beyaz TV ekranlarında yapılan açıklamalar ile Türkiye'de spor gündemi bir anda karıştı. Ahmet Çakar'ın MHK başkanı ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında MHK başkanının istifasına dair gerçekler ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise Süper Lig tescili ve küme düşmenin kaldırılması gündemde yer alıyor.

Küme düşme hattında ki takım başkanlarından gelen isyanlar yanıt vermeye devam ediyor. Buna göre ise bu sezon Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılacağı gündeme bomba gibi düştü. Beyaz TV ekranlarında yapılan haberler doğrultusunda ise kesinlik verilen bu haber sonrasında küme düşmesi kesinleşen ve kesinleşmesi muhtemel takımlardan herhangi bir açıklama gelmedi.

Canlı yayında yapılan açıklamalar doğrultusunda ise Süper Lig biter bitmez takım başkanı açıklama yapacağı iddia edildi. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda ise küme düşmenin bu sene kaldırılacağı söyleniyor.

Süper Lig'de küme düşme tehlikesi ortadan kaldırılacağı iddia edilirken hafta içi sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Yaşanacak bu gelişmeler doğrultusunda ise neler olacağı kestirilemezken şimdiden gündemde büyük bir etki yaratacağı kesinleşmiş durumda.

Süper Lig'de küme düşmesi muhtemel Yeni Malatyaspor, Göztepe, Altay ve Rizespor'un yaşanacak bu gelişmeler doğrultusunda ise Süper Lig'de kalacağı iddia ediliyor.